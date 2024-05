Dan Şucu a decis cine va fi noul preşedinte al Rapidului! Surpriză de proporţii pregătită după înlăturarea lui Daniel Niculae - Antena Sport

Neil Lennon şi-a setat obiectivul, după ce a preluat-o pe Rapid

Neil Lennon a susţinut prima conferinţă de presă, în calitate de antrenor al Rapidului. Acesta l-a avut alături pe Daniel Sandu, noul director sportiv al giuleştenilor, şi pe Victor Angelescu.

Lennon a transmis că rămâne de văzut dacă mentalitatea sa se va plia pe cerinţele de la Rapid, declarându-se mândru că îi va antrena pe giuleşteni. Acesta a mai transmis că de-a lungul carierei sale, s-a întâlnit pe parcurs cu mai mulţi jucători români, printre care Dan Petrescu.

„Am avut multe discuții cu domnul Șucu, cu Daniel și Victor despre viitorul clubului și despre direcția în care trebuie să meargă clubul. A fost o decizie foarte ușoară. Sunt foarte încântat. E o provocare nouă pentru mine și abia aștept să întâlnesc jucătorii, să clădesc echipa și să aduc succes.

M-am întâlnit cu jucători și antrenori români, cu Dan Petrescu, în cariera mea. Dar nu am vorbit cu nimeni. Domnul Șucu m-a convins să vin aici. Știam de Rapid, Dinamo, Steaua și de U Cluj, contra căreia am jucat. Știam de Hagi, Munteanu, Popescu, Petrescu. Știam că România avea o echipă fabuloasă.

În ultima perioadă am avut oferte, dar am vrut să iau o pauză de la antrenorat. În plus, ofertele nu se potriveau nevoilor mele. Dar acum vreau să concurez din nou, vreau să câștig trofee. Vreau să antrenez din nou în cupele europene. Asta vreau pentru acest club, Dar va fi greu. Sunt multe cluburi cu care ne luptăm. O vom lua pas cu pas. Nu spun că vom câștiga titlul, ar fi prostesc! Dar vom concura pentru asta, ne vom lupta. Vom avea o mentalitate bună.

Cine m-a impresionat? Petrila mi-a atras atenția. A marcat un gol frumos cu FCSB. E un jucător bun. Nu aș vrea să plece Rrahmani. E un jucător de top, iar marcatorii sunt foarte importanți. Vom vedea ce va fi.

Despre transferuri vom discuta. Avem niște idei, niște nume. Vom lucra la asta în perioada următoare. Nu știu câți jucători vom aduce. Ca antrenor vrei mereu cât mai mulți. Vrem să avem cât mai multe opțiuni pe fiecare post”, a declarat Neil Lennon, la conferinţa de presă.