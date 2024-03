Dan Şucu recunoaşte că e diferit de Gigi Becali! Ce a spus despre managementul lui Becali: "Funcţionează la o organizaţie mică" - Antena Sport

Reclamă

Dar când complexitatea crește și toate lucrurile sunt din ce în ce mai specifice, această abordare nu mai poate să funcționeze. În era informației posibilitatea de a avea 30 de minți care lucrează împreună, nu doar 1, este clar mai favorabilă decât posibilitatea de a avea doar una. 30 de minți sunt mult mai puternice.

Dar acele minți trebuie să fie aliniate ca interes. Pentru tine, ca manager, această aliniere este esențială. Știi sau nu știi să faci această aliniere”, a declarat Dan Şucu la AS.ro LIVE.

Daniel Niculae, „săltat” de mascaţi! Anunţul de ultimă oră al lui Dan Şucu

Daniel Niculae a fost „săltat” de mascaţi! Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, a făcut anunțul uluitor, în direct la emisiunea AS.ro LIVE.

Șeful giuleștenilor a dezvăluit faptul că această veste l-a șocat și că președintele grupării din Giulești este anchetat acum de oamenii legii.

Fostul jucător al formației din Giulești, acum președintele acesteia, a fost ridicat de forțele de ordine în decursul dimineții de joi. Daniel Niculae este anchetat într-un dosar care are legătură cu arme și muniții.

„Are legătură cu arme, muniții, chiar nu are sens! Chiar nu înţeleg cu ce poate să fie vorba. Eu ştiu că ultimul eveniment pe care l-am avut împreună a fost superb. Nu cunosc detalii, probabil vor apărea într-o perioadă foarte scurtă”, a spus Dan Șucu, la emisiunea AS.ro LIVE. Daniel Niculae a devenit președintele celor de la Rapid din anul 2021. S-a retras din activitatea de jucător în anul 2018, tot de la formația condusă acum de Dan Șucu. În cariera sa de jucător, pe lângă perioadele petrecute la Rapid, a mai fost legitimat la: Extensiv Craiova, Auxerre, AS Monaco, AS Nancy, Kuban Krasnodar și Astra Giurgiu. Gigi Becali şi-a cerut scuze de la Dan Şucu după ce FCSB a fost umilită de Rapid! Gigi Becali şi-a cerut scuze de la Dan Şucu şi Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe FCSB, învingând-o cu 4-0, în derby-ul din ultima etapă a sezonului regular al Ligii 1. “Aţi văzut cum a zis Florinel Coman, «A fost o lecţie pe care trebuie să o învăţăm». Dumnezeu le dă lecţii celor pe care îi iubeşte. A fost foarte bine rezultatul, dacă n-ar fi fost 0-4 nu înţelegeam. Eu spuneam că batem 4-0, să luăm patru puncte. A făcut Dumnezeu, că stă împotriva celor mândri. Din mândria mea, din aroganţa mea, cum a zis şi Şucu, Dumnezeu a spus: «Tu nu poţi să faci un fir de păr. Cum baţi tu în Giuleşti? Ai bătut tu vreodată?Eu ţi-am făcut şi schimbările şi echipa, Eu ţi-am dat bani să plăteşti şi tu baţi cu aroganţa ta, vei primi patru exact cât ai spus că le dai». Reclamă

„Îl rog pe Şucu să mă ierte”

Şi atunci eu Îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie, îi rog pe oamenii din fotbal care au fost până acum şi pe care i-am supărat… Şi pe Şucu, şi pe suporteri, de la Rapid, Dinamo, de la toate.

Ce aroganţe am făcut şi ce am supărat, eu n-o să mai dau declaraţii. Am o echipă de fotbal, este o afacere, ce câştig eu? Mândria mea, trufia mea. Pentru ce? Este o echipă, joacă fotbal, dacă aduce Dumnezeu biruinţă…

Şi aşa vine postul, nu o să mă mai găsiţi. O săptămână o să merg prin munţi şi prin peşteri. Prima săptămână e cu post aspru. Aşa că n-o să mai vorbesc eu. Şi dacă vrea Dumnezeu să fim… patru puncte este imens”, a declarat Gigi Becali la Palat după Rapid – FCSB 4-0.

