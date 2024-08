Dan Şucu s-a întâlnit cu antrenorul care este favorit să îl înlocuiască pe Neil Lennon! Lovitura pregătită de patronul Rapidului - Antena Sport

Dan Şucu s-a întâlnit cu antrenorul care este favorit să îl înlocuiască pe Neil Lennon Dan Şucu şi Victor Angelescu / Hepta Dan Şucu a cedat şi s-a întâlnit cu antrenorul care este favorit să îl înlocuiască pe Neil Lennon. Patronul Rapidului are pregătit „planul B”, dacă antrenorul nord-irlandez nu va reuşi să scoată echipa din criză. Giuleştenii sunt fără victorie în startul acestui sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Neil Lennon a ajuns la cinci meciuri fără succes pe banca Rapidului şi a primit un ultimatum de la acţionarul majoritar. În cazul în care nu va câştiga nici derby-ul cu Dinamo, va fi demis! Dan Şucu s-a întâlnit cu antrenorul care este favorit să îl înlocuiască pe Neil Lennon Dan Şucu nu a mai stat pe gânduri şi a început discuţiile cu antrenorul pe care şi-l doreşte în Giuleşti. Milionarul român s-a întâlnit cu Cristi Chivu (43 de ani), cel care este liber de contract după ce a plecat de la Inter Primavera. Potrivit digisport.ro, Dan Şucu a discutat mai multe ore cu fostul căpitan al României. Chivu a fost dorit şi în trecut pe banca alb-vişiniilor, dar de fiecare dată a refuzat. Acum ar putea fi convins de şeful Rapidului să accepte să antreneze în Liga 1. Cristi Chivu încă aşteaptă o propnere de la un club din Italia sau Olanda. Dacă nu va fi ofertat, varianta Rapid poate fi tentantă pentru el. Reclamă

Cătălin Cîrjan, dezlănţuit înaintea derby-ului cu Rapid

Cătălin Cîrjan s-a dezlănţuit înaintea derby-ului din Giuleşti, pe care îl va disputa împotriva echipei la care a jucat anul trecut. Cîrjan nu se teme de Rapid şi a anunţat că vrea să câştige.

Cîrjan a spus că meciul cu fosta sa echipă este unul „ca oricare altul”. Şi Raul Opruţ vrea să câştige derby-ul din Giuleşti.

„A fost o partidă bună, am avut doar nişte momente grele după primul gol. A venit golul până în pauză. Cred că puteam marca mai mult, dar asta e. Am venit să câştigăm meciul aici, nu cu gândul la egal. Nu facem inmormântare că am luat un punct la Iaşi. Cel mai important este că joc într-o echipă care joacă fotbal. Cu Rapid este un meci ca oricare altul. Mergem acolo să câştigăm şi să ne bucurăm„, a spus Cătlin Cîrjan la digisport.ro.

„A fost un meci frumos, din păcate nu am putut să obţinem cele 3 puncte, aşa cum ne-am propus la început. Am făcut o repriză a doua mai bună. Ne-a spus să fim mai agresivi, să câştigăm duelurile. Puteam să câştigăm la Iaşi, am condus cu 1-0. Puteam să şi pierdem. Vrem să fim pregătiţi mental şi să mergem în Giuleşti să câştigăm. Avem un început destul de bun, se putea mai bine, poate cu două puncte mai mult„, a spus şi Raul Opruţ.