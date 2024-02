Dani Coman vrea să devină preşedintele LPF! Anunţul fostului portar: "Voi candida" - Antena Sport

Reclamă

Coman nu a dezvăluit când se va întâmpla acest lucru, dar mai are timp de gândire, în condiţiile în care următoarele alegeri la şefia LPF vor avea loc în 2027:

„Despre FRF nu s-a vorbit niciodată. Cândva voi candida la LPF. Nu e momentul acum. Îmi doresc să progresez în tot ceea ce fac. Cred că aş putea ridica nivelul fotbalului din postura aceea. (n.r. – referitor la salariul mare avut de Gino Iorgulescu) Eu ştiu să trăiesc şi cu bani mulţi bani, şi cu puţini”, a declarat Dani Coman, la orangesport.ro.

Dani Coman a fost dorit de Gigi Becali la FCSB!

Dani Coman a punctat că nu va face parte niciodată din conducerea clubului FCSB. El şi-a explicat această decizie prin ataşamentul faţă de clubul Rapid.

“Dacă voiam să lucrez cu Gigi Becali și consideram că pot, eram de mult timp acolo. Am avut oferte tot timpul de la FCSB. Nu e nicio poartă deschisă niciodată. Eu am crescut la Argeș, am jucat la Rapid.

Nu am cum să ajung niciodată. Din punctul meu de vedere, nu se va pune problema niciodată. Cu tot respectul pe care il port domnului Becali și oamenilor de acolo, nu se va pune problema niciodată”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.

