Daniel Popa nu se teme de Gigi Becali, după transferul la FCSB: "Am fost la Dinamo, știu cum e la cluburile de tradiție!" - Antena Sport

Daniel Popa asigură că nu se teme de Gigi Becali, după transferul surprinzător la FCSB. Atacantul de 28 de ani anunţă că are experienţa necesară pentru a nu fi afectat de posibilele critici ale patronului.

Transferat cu 300.000 de euro de la U Cluj, Popa este gata să „rupă” plasele sub comanda lui Elias Charalambous. 11 goluri şi 5 pase decisive a reuşit în ediţia trecută de campionat.

Daniel Popa nu se teme de Gigi Becali, după transferul la FCSB

În momentul în care a îmbrăcat noul echipament al FCSB-ului, Daniel Popa nu s-a ferit şi a sărutat sigla.

„Mă simt foarte bine la FCSB, eu spun că m-am integrat foarte ok. Băieții m-au primit extraordinar, acum rămâne să demonstrez pe teren că am valoare pentru acest club. Nu am foarte surprins când am aflat de oferta celor de la FCSB, pentru că am făcut un sezon foarte bun și mă așteptam să vină o ofertă bună.

Pregătirea a fost grea, dar așa este la toate echipele. Când se merge în cantonament sunt antrenamente foarte grele. Cred că ne-am descurcat și ne-am pregătit foarte bine. Gigi Becali m-a dorit foarte mult, dar nu simt o presiune foarte mare, pentru că am mai fost și la Dinamo, știu cum este la cluburile de tradiție. Eu cred că o să fie bine și presiunea asta o să mă ajute.