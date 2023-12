Darius Olaru, aproape de transferul vieţii, după evoluţia stelară din FCSB - Hermannstadt 3-0 - Antena Sport

Reclamă

Rămâne de văzut ce sumă va accepta Gigi Becali pentru cel mai bun produs al său de export din acest moment. Cu un an în urmă, Giovanni Becali susţinea că vărul său a cerut 8 milioane de euro pentru căpitan, refuzând o ofertă de 5 milioane de euro.

Florinel Coman, uluit de Darius Olaru

Florinel Coman este uluit de Darius Olaru. „Mbappe” spune că Olaru are execuţii fabuloase la antrenamente, pe care a început să le arate şi în meciurile oficiale. Olaru a înscris ultimele 3 goluri ale celor de la FCSB în Liga 1.

După golul marcat în derby-ul cu CFR Cluj, Olaru a reuşit o dublă de senzaţie cu Hermannstadt şi a devenit golgheterul campionatului cu 10 goluri marcate. Coman a anunţat că vrea ca Olaru să fie golgheter şi la finalul sezonului.

„Da, vrem să îl facem golgheter. Şi el îşi doreşte. Ne bucurăm că ne ajută. El ne ajută şi în teren, dar şi în afara lui. Este un jucător de grup, este o plăcere să îl vezi cum se antrenează. Ne bucurăm să îl avem alături de noi. El a fost un om de execuţii, şi la antrenamente are execuţii superbe. Sezonul acesta are mai mult curaj. La antrenamente are execuţii, dar uitaţi că vă arată şi la meciurile oficiale.

Chiar dacă am marcat două goluri, am avut un meci cu Oţelul. A mai rămas un meci pe care trebuie să îl câştigăm cu orice preţ. Am jucat cu CFR Cluj, am făcut egal şi am păstrat aceeaşi diferenţă. Nu s-a întâmplat nimic la Cluj, am făcut un egal, s-a mai ars o etapă. Este un meci pe care să îl câştigăm, nu ne gândim la vacanţă. Asta este, îţi iei bilet de avion şi după meciul de la Iaşi. Sunt şi meciurile aproape unul faţă de altul. Poate putem să mărim diferenţa de puncte.

Am făcut echipă şi în campania asta (n.r. – despre convocarea la EURO). Chiar cred că putem fi la EURO şi îmi doresc asta”, a spus Florinel Coman.