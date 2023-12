Florinel Coman, uluit de Darius Olaru: "La antrenamente are execuţii superbe! Vrem să-l facem golgheter!" Răspunsul căpitanului - Antena Sport

Reclamă

„Da, vrem să îl facem golgheter. Şi el îşi doreşte. Ne bucurăm că ne ajută. El ne ajută şi în teren, dar şi în afara lui. Este un jucător de grup, este o plăcere să îl vezi cum se antrenează. Ne bucurăm să îl avem alături de noi. El a fost un om de execuţii, şi la antrenamente are execuţii superbe. Sezonul acesta are mai mult curaj. La antrenamente are execuţii, dar uitaţi că vă arată şi la meciurile oficiale.

Chiar dacă am marcat două goluri, am avut un meci cu Oţelul. A mai rămas un meci pe care trebuie să îl câştigăm cu orice preţ. Am jucat cu CFR Cluj, am făcut egal şi am păstrat aceeaşi diferenţă. Nu s-a întâmplat nimic la Cluj, am făcut un egal, s-a mai ars o etapă. Este un meci pe care să îl câştigăm, nu ne gândim la vacanţă. Asta este, îţi iei bilet de avion şi după meciul de la Iaşi. Sunt şi meciurile aproape unul faţă de altul. Poate putem să mărim diferenţa de puncte.

Am făcut echipă şi în campania asta (n.r. – despre convocarea la EURO). Chiar cred că putem fi la EURO şi îmi doresc asta„, a spus Florinel Coman.

Căpitanul celor de la FCSB a reacţionat imediat după declaraţiile colegului său şi a spus că e mai important ca echipa să ia titlul de campioană decât să iasă el golgheterul campionatului. De asemenea, Olaru a spus că îşi doreşte enorm să fie convocat în lotul României pentru EURO 2024.

„Nu mă gândesc la titlul de golgheter, vreau să fac performanţă cu echipa pentru că ne dorim clar campionatul. M-am specializat de mai mult timp cu piciorul stâng. Se pare că este piciorul mai bun pentru mine, deşi sunt dreptaci. Mă bucur că îmi ies execuţiile. Am încercat să ne facem jocul nostru în continuare şi mai avem un meci, trebuie să intrăm cu 3 puncte în vacanţă. Nu mă gândesc la asta, trebuie să îmi fac treaba mea pe care o am cu poziţia în teren. Trebuie să fim pregătiţi mental. Am cifre, marchez mai mult, îmi ajut echipa cu cifre. Mai e mult până acolo, îmi doresc să fiu acolo. Depinde de mine şi să arăt pe teren că merit să fiu acolo”, a spus şi Olaru.

FCSB – Hermannstadt 3-0. Darius Olaru şi Coman au făcut show FCSB termină anul pe primul loc, după victoria la scor de neprezentare cu Hermannstadt. Bucureştenii au controlat prima repriză a meciului de pe Arena Naţională, chiar dacă Jipa l-a pus la încercare pe Târnovanu încă din minutul 3. Portarul sibienilor, Căbuz, a scos excelent şutul lui Florinel Coman, din minutul 13, dar nu a mai putut face nimic la voleul sub bară a lui Darius Olaru, care a deschis scorul în minutul 22, din pasa lui Alexandru Băluţă. Tot Olaru a înscris şi al doilea gol pentru gazde, în minutul 45. Florinel Coman a făcut 3-0 în minutul 58, iar arbitrul Chivulete a acordat un penalti pentru FCSB în minutul 85, însă decizia a fost anulată după intervenţia VAR şi meciul s-a terminat cu victoria bucureştenilor, 3-0. FCSB este lider în Superligă, cu 41 de puncte, iar Hermannstadt are 28 de puncte şi se află pe locul 7 în clasament.