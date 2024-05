Decizie controversată luată de Mircea Rednic înainte de Dinamo - UTA! Primele explicaţii după ajutorul nesperat primit de "câini" - Antena Sport

„În afara lui Iacob, toți au probleme medicale. Florin nu mai face deplasarea, nu că ar avea probleme, are ceva, o încărcătură pe cvadriceps, dar am stabilit cu el și cu Kucher acum șase etape, le-am spus clar că vor avea trei și trei.

Acum e rândul lui Kucher să apere. Am ales meciurile în funcție de ce am crezut eu că am nevoie, unde Florin e foarte bun la jocul de picior. Acum am ținut cont și că Dinamo e foarte periculoasă la faze fixe, că are talie și am decis să apere Kucher.

Reclamă

S-ar putea să-l debutez și pe Denis (n.r. Bocean-Lungu, al treilea portar, 21 de ani) dacă scorul îmi permite”, a declarat Mircea Rednic la conferinţa de presă.

Au apărut multe zvonuri, în ultimele zile, că Mircea Rednic ar putea să o ajute pe Dinamo să se salveze de la retrogradare. Prin urmare, decizia luată de a lăsa 8 jucători importanţi la Arad, este una controversată.

Din postura de jucător al lui Dinamo, Rednic a câştigat două titluri şi trei Cupe ale României. El a fost şi ultimul antrenor care a făcut-o campioană pe Dinamo, în 2007.

Reclamă 4 / 0/3

Cum arată clasamentul în play-out-ul Ligii 1, înainte de ultima etapă: 1. UTA – 37 de puncte

2. Oţelul – 33 de puncte

3. Hermannstadt – 31 de puncte

4. U Cluj – 30 de puncte

5. Petrolul – 29 de puncte

6. FC Botoşani – 25 de puncte

7. FC Voluntari – 24 de puncte

8. Poli Iaşi – 24 de puncte

9. FCU Craiova – 22 de puncte

10. Dinamo – 22 de puncte Ultimele două clasate retrogradează direct, iar ocupantele locului 7 şi 8 se duc la barajul pentru menţinerea în Liga 1. „Rednic a ajutat Dinamo” Florentin Petre a spus ce crede despre meciul cu UTA Florentin Petre a spus ce crede despre meciul cu UTA. „Câinii” au neapărată nevoie de victorie în partida cu echipa lui Mircea Rednic pentru a mai spera la salvarea de la retrogradare. “Rednic a ajutat Dinamo. A bătut toate echipele cu care Dinamo s-a confruntat până acum. El i-a ajutat cât a putut. Dar o să fie profesionist și pentru că, probabil, îl macină și perioada din trecut pe care a avut-o la club, dar și ultima plecare. A și luat bani de acolo. A avut o carieră lungă în care făcut bani. Și un antrenor care vrea să își facă jucătorii să joace, mai ales în momente grele, vine și cu ceva de acasă. O primă de joc sau ceva. Eu la Brăila îi păcăleam pe jucători cu zile libere. Jucătorul trebuie să știi să îl gestionezi foarte bine și să îl faci să joace când ai cea mai mare nevoie de el. Vestiarul ține antrenorul. El răspunde de ce se întâmplă acolo. Atât psihologic, cât și tactic. Eu cred că vine să câștige cu Dinamo, așa cum a spus”, a declarat Florentin Petre pentru fanatik.ro. Reclamă

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon? Arsenal Manchester City Vezi rezultatele Loading ... Loading ...