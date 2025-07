Decizie radicală a lui Gigi Becali! I-a găsit echipă jucătorului pe care vrea să-l dea afară: "Îl dau gratis" - Antena Sport

Decizie extrem de dură a lui Gigi Becali. După înfrângerea celor de la FCSB din prima manşă a turului 2 preliminar al Champions League, scor 0-1, cu Shkendija, latifundiarul din Pipera a spus că renunţă la doi jucători. Este vorba despre Ovidiu Perianu şi despre Marius Ştefănescu.

Gigi Becali i-a găsit deja echipă lui Ovidiu Perianu. Îl va ceda gratis la Farul lui Gică Hagi. A vorbit deja pentru a se materializa mutarea cât mai repede.

Ovidiu Perianu a intrat în minutul 63 al meciului din Macedonia de Nord, în locul lui Adrian Şut. L-a enervat atât de rău pe Gigi Becali că acesta l-a scos imediat din lot. Becali spune că a ascultat sfatul celor din staff de a nu-l ceda înainte de startul sezonului. După evoluțiaa de la Skopje a transmis că acesta nu are valoarea necesară pentru a îmbrăca tricoul roș-albastru.

De aceea, a spus că Perianu va ajunge la Farul Constanța. ”O spun pentru că trebuie să se știe. Am vrut să-l dăm pe Perianu, dar ‘stai să vezi că face bine antrenamente, bagă topoare și e păcat să nu-l ținem, că e al nostru, produs al academiei’. Perianu a stricat tot de când a intrat. Liber în centrul terenului, el dă mingea în aut. Eu am hotărât și i-am zis lui Mihai: ‘Gata, afară din lot!’.

Nu m-am supărat pe el, că atât poate. La mine nu e supărare, dar dacă nu îl am eu în lot, nu-l bag. M-ați înțeles? Ce rost are să ai în lot un jucător care nu e de teapa ta? Du-te, tată, unde e de teapa ta! Pe Perianu i-l dau gratis lui Gică, am vorbit deja cu Iașko”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.