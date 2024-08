Denis Alibec a recunoscut ce înţelegere are cu Gică Hagi: "Cum am venit, aşa...". Dezvăluirile făcute după Farul - Hermannstadt - Antena Sport

Denis Alibec a jucat primele minute după revenirea la Farul şi a recunoscut ce înţelegere are cu Gică Hagi. Atacantul de 33 de ani a anunţat cum a fost convins să semneze cu echipa „Regelui”, care era pe ultimul loc în Liga 1.

Alibec era liber de contract după despărţirea de Muaither. A fost dorit şi de Gigi Becali la FCSB, dar nici nu a vrut să audă. Internaţionalul român a dezvăluit că are o clauză în contractul cu constănţenii care îi permite să plece gratis, în cazul în care va primi o ofertă mai bună.

Denis Alibec a evoluat o jumătate de oră în meciul Farul – Hermannstadt, scor 3-2, din etapa a 6-a a Ligii 1. Are ca obiectiv câştigarea titlului.

„Foarte frumoasă, m-am simţit foarte bine, mai ales că am câştigat. Săptămâna asta am fost foarte motivaţi, ştiam că putem să câştigăm.

Am aşteptat un pic să văd ce oferte am, dar aici era prima opţiune din ţară şi nu se punea problema. Ca data trecută (n.r. dacă are clauză să plece gratis în cazul în care primeşte o ofertă)… cum am venit, aşa… dar nu mă gândesc la asta. Vreau să câştigăm titlul cu Farul. Mai am nevoie de câteva meciuri, dar în mare mă simt foarte bine.