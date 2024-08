Farul - Hermannstadt LIVE TEXT (22:00). Echipa lui Gică Hagi luptă pentru „a scăpa” de ultimul loc din Liga 1 - Antena Sport

LIVE TEXT | Farul - Hermannstadt (22:00) Gică Hagi, în timpul unui meci / Hepta Partida dintre Farul Constanța și FC Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 22:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Înainte de această partidă, echipa lui Gică Hagi se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 4 puncte. De cealaltă parte, sibienii sunt pe poziția a 13-a, cu 5 puncte după 5 meciuri jucate. LIVE TEXT | Farul – Hermannstadt (22:00) Echipele probabile: Farul: Buzbuchi – M. Popescu, M. Bălașa, Henrique, Cr. Ganea – Vînă, Nedelcu, Grameni – G. Iancu, Rivaldinho, Grygorian

Rezerve: Ducan – D. Grosu, Dănuleasa, Sîrbu, Quiros, Dican, Radaslavescu, Casap, A. Ciobanu, Doicaru, Al. Stoian

Antrenor: Gheorghe Hagi Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, V. Găman, Bejan, A. Oroian – R. Deaconu, A. Ivanov, Murgia – Balaure, A. Chițu, I. Stoica

Rezerve: A. Pop, Muțiu – I. Stoica, Mihart, Gîndila, Jipa, Ciubotaru, Al. Luca, Neguț, Biceanu, Goncalves, Kalifa

Absenți: Selimovic, Markovic (accidentați)

Farul primește vizita celor de la Hermannstadt după ce, în etapa precedentă de Liga 1, a fost învinsă de FCSB, cu scorul de 2-3. De cealaltă parte, sibienii lui Marius Măldărășanu au câștigat duelul cu FC Botoșani, din etapa a 5-a, cu scorul de 2-1.

Gică Hagi n-a mai rezistat şi a izbucnit când a aflat decizia autorităţilor

„Eu nu construiesc stadioane, eu am construit baza sportivă, e a Farului. O vom deschide în septembrie, veţi vedea în ce a băgat Hagi banii lui, asta am făcut. Mai mult nu am putut, atât pot! Apropo de visul meu…visul meu a fost să fac o academie de copii şi juniori, şi am făcut-o, la cel mai înalt nivel, şi în România şi la nivel european. Asta am făcut eu în ultimii 16 ani, am construit o academie, care are cel mai mare buget, am muncit pentru România, am produs. La seniori, uitaţi! Acolo e presiune, iese, uneori nu iese, deocamdată suntem normali. Aţi văzut fetele, un an şi au câştigat campionatul. Ai bugetul cel mai mare.

Stadionul nu e al meu, e al oraşului. Dacă vrei să treci la alt nivel, trebuie să vină banii. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul naţional! De aceea nu am acceptat! Farul are multe de făcut, încă foarte multe de făcut pentru a face performanţă la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, şi după la nivel european. Încă sunt multe! E nevoie de timp şi sperăm să se facă lucrurile. Dacă nu se împlinesc… mai mult de atât, nu pot să mai fac. Să nu aveţi speranţă. Am luat campionatul, Supercupa, Cupa, ce pot să fac mai mult. Am produs jucători. 58 de jucători am debutat! 61 am debutat în prima ligă! Fac 60 la anul. Sunt om şi eu, viaţa e din ce în ce mai scurtă. Aşa că voi lăsa loc celor tineri, Farul va fi forever!”, a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

