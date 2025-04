"Dezinteres total" Mihai Stoica, uluit de ce se întâmplă la o echipă din Liga 1: "Îţi ia cheful" - Antena Sport

Mihai Stoica e total surprins de ce se întâmplă la Gloria Buzău, echipă care se află pe penultimul loc în Liga 1. Buzoienii ar putea coborî din nou pe ultima poziţie a clasamentului, în funcţie de rezultatul meciului Unirea Slobozia – UTA Arad, care se dispută duminică, de la ora 18:15.

Oficial FCSB-ului acuză un „dezinteres total” al celor care conduc clubul, precizând că terenul de joc al echipei antrenate de Ilie Stan este impracticabil.

Mihai Stoica, despre gazonul celor de la Gloria Buzău: „E sub orice critică”

„Terenul e sub orice critică. E o problemă mare mai ales pentru gazde. Abia îți ții echilibrul pe el. Iașiul a jucat mai bine. Când joci acasă pe terenul ăsta, îți ia cheful!

Pe terenuri ca ăsta nu se poate juca fotbal. Mai trebuie să bată vântul ca să fie tacâmul complet. Mie mi-a zis Marius Ianuli (n.r.: team managerul FCSB), care s-a dus să vadă terenul în ziua meciului nostru de la Buzău, când nu începuse ninsoarea: «Nu există așa ceva! E beton, beton! Jucăm pe beton, e bitum». Agricola Borcea pictează pe lângă ăsta. Dezinteres total din partea unui oraș care a trăit pentru fotbal”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Ilie Stan, două victorii şi două înfrângeri de când a preluat-o pe Gloria Buzău

Gloria Buzău a fost învinsă, acasă, de Poli Iaşi, scor 0-1. Singura reușită a partidei a fost semnată de Skuka. După acest rezultat, Poli Iași a urcat pe locul 3 în play-out și are 23 de puncte. Buzoienii sunt, în acest moment, la 4 puncte de ultimul loc care duce la baraj, ocupat de Farul. Distanţa faţă de echipele aflate pe locuri de baraj s-ar putea mări, în funcţie de rezultatul meciului Sepsi – Farul, care se dispută astăzi, de la ora 17:00. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Sepsi are 21 de puncte, iar Farul are în acest moment 20 de puncte. Cele două echipe se află pe locurile care duc la barajul de rămânere / promovare în Liga 1.