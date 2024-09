"Dina" Grameni, mesaj clar despre diferenţele dintre Gică Hagi şi Marius Şumudică: "Pune mult suflet!" - Antena Sport

"Dina" Grameni, mesaj clar despre diferenţele dintre Gică Hagi şi Marius Şumudică Marius Şumudică şi Gică Hagi/ Colaj Hepta, Profimedia „Dina” Grameni a transmis un mesaj clar despre diferenţele dintre Gică Hagi şi Marius Şumudică. Mijlocaşul a declarat că „Regele” este un tehnician mult mai strict, în timp ce „Şumi” este foarte apropiat de jucătorii săi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Dina” Grameni a fost transferat de Rapid de la Farul, în acest start de sezon. Mijlocaşul a debutat deja la formaţia giuleşteană, în eşecul înregistrat de aceasta cu U Cluj, în etapa precedentă. „Dina” Grameni, mesaj clar despre diferenţele dintre Gică Hagi şi Marius Şumudică „Dina” Grameni a dezvăluit că atât Marius Şumudică, cât şi Gică Hagi, sunt extrem de pasionaţi. Faţă de „Şumi”, „Regele” este mult mai critic cu jucătorii săi, pentru ca totul să iasă perfect. De cealaltă parte, Grameni a transmis că Marius Şumudică a discutat personal cu el, în momentul transferului la Rapid. Mijlocaşul a declarat că antrenorul îl ajută foarte mult să se acomodeze la formaţia de sub Grant. „Nu ştiu cine e mai pasionat dintre cei doi. E greu de spus, pentru că sunt două tipologii diferite de oameni. Domnul Şumudică este apropiat de jucătorii lui, de grup, se apropie mult de noi, vorbeşte mult cu noi, în timp ce domnul Hagi e sever, strict, critic, pentru că ne vrea binele şi mereu vrea să facem totul perfect. Sunt tipologii diferite, dar amândoi pun suflet şi ceea ce e clar e că sunt oameni obsedaţi de fotbal şi doi oameni care-şi iubesc meseria mult. Reclamă

Foarte pasionat, muncitor şi motivator. Cred că e clar, ştie toată lumea că pune mult suflet în munca lui şi mai ales acum când e la clubul pe care-l iubeşte, unde aduce tot ce are mai bun. Eu, personal, am avut o discuţie cu el şi mi-a zis că mă sprijină şi acest lucru contează enorm pentru mine şi mă ajută să învăţ cât mai repede lucrurile care sunt la Rapid. E un antrenor cu care am o relaţie bună şi pot atinge lucruri importante alături de el”, a declarat „Dina” Grameni, conform orangesport.ro.

Cum l-a convins Dan Şucu pe „Dina” Grameni să semneze cu Rapid

„Dina” Grameni a dezvăluit cum a fost convins de Dan Şucu să semneze cu Rapid. Acţionarul giuleştenilor l-a contactat pe mijlocaşul de 21 de ani şi i-a transmis un mesaj ferm.

„Dina” Grameni a dezvăluit că Dan Şucu i-a transmis doar faptul că este dorit la Rapid. Mijlocaşul a primit doar păreri pozitive despre trupa de sub Grant, iar la scurt timp, l-a sunat înapoi pe acţionarul giuleştenilor şi i-a spus că-i acceptă oferta.

„A doua zi după meciul cu Muntenegru de la naţională, a venit Rareş Pop cu telefonul, mi-a spus că vrea cineva să vorbească cu mine. Am văzut numele domnului Şucu acolo, m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, că sunt dorit aici. Nu puteam să spun ‘da’ din prima, am vorbit cu familia, cu agentul, toată lumea cu care am vorbit mi-a spus că nu trebuie să stau pe gânduri, să mă duc la Rapid, că fac pasul corect. Eu deja luasem decizia în proporţie de 95%. După câteva ore, l-am sunat pe domnul Şucu înapoi şi i-am spus că vreau să vin la Rapid. Mă simt bucuros, entuziasmat, plin de energie pozitivă, de încredere în mine şi în echipă. Putem duce Rapid sus în clasament, unde îi este locul. Am venit aici cu gândul de a câştiga trofee, un club ca şi Rapid merită să facă asta. Băieţii m-au primit foarte bine, sunt bucuros că am ales Rapid şi sper să facem meciuri bune”, a mai spus „Dina” Grameni, conform Rapid TV.

