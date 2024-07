Dinamo a fost învinsă în ultimul amical al verii! "Câinii" au aliniat o echipă cu care ar putea începe şi meciul cu CFR Cluj! - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia Images Dinamo a fost învinsă în ultimul amical al verii! „Câinii” au pierdut cu 2-0 un joc de pregătire disputat împotriva Kryvbas, echipa clasată pe locul 3 în campionatul Ucrainei sezonul trecut. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Golurile lui FC Kryvbas au fost marcate de Tverdokhlib (min. 9) şi Zaderaka (min. 83). Dinamo a fost învinsă în ultimul amical al verii! „Câinii” au aliniat o echipă cu care ar putea începe şi meciul cu CFR Cluj! Dinamo a aliniat un prim 11 care ar putea fi trimis de Zeljko Kopic în teren şi cu CFR Cluj. Dinamo: Golubovic – Oprut, Homawoo, Boateng, Costin – Gnahore, Cirjan, Milanov – Politic (c), Selmani, Bani CFR Cluj – Dinamo se va juca duminică, de la ora 19:00, în prima etapă a noului sezon din Liga 1. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Dinamo a disputat 4 meciuri amicale în această vară. A făcut 1-1 cu Unirea Slobozia, le-a învins cu 4-3, respectiv 2-1 pe echipele slovene Domzale şi NK Bistrica şi a pierdut cu Kryvbas. Reclamă

Programul primelor două etape din Liga 1!

LPF a anunţat programul primelor două etape din Liga 1! CFR va avea două meciuri tari în primele două runde din noul sezon.

Ardelenii lui Dan Petrescu vor întâlni Dinamo în prima etapă a Ligii 1, duminică, de la ora 19:00. În etapa a doua, fotbaliştii lui Dan Petrescu vor juca în deplasare cu Rapid, sâmbătă, de la 21:30. Ambele partide vor fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Etapa 1 din Liga 1

Vineri, 12 iulie

18:30 Farul – Unirea Slobozia

21:30 Hermannstadt – Universitatea Craiova Sâmbătă, 13 iulie 17:00 Sepsi -Poli Iași

19:15 UTA -Rapid

22:00 FCSB -U Cluj Duminică, 14 iulie 19:00 CFR -Dinamo Luni, 15 iulie 18:30 FC Botoșani-Otelul

21:30 Petrolul -Gloria Buzău Etapa a 2-a din Liga 1 Vineri, 19 iulie 18:30 Poli Iași – FC Botoșani

21:30 Slobozia – FCSB Sâmbătă, 20 iulie 18:30 Universitatea Craiova -UTA

21:30 Rapid -CFR Duminică, 21 iulie 18:30 U Cluj -Hermannstadt

21:30 Dinamo -Petrolul Luni, 22 iulie

18:30 Gloria Buzau -Sepsi

21:30 Otelul -Farul

CFR Cluj a învins-o pe Slovan Bratislava într-un meci amical

CFR Cluj a obţinut o victorie în amicalul cu Slovan Bratislava. Într-un meci disputat în cantonamentul din Austria, echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Adi Păun, jucător care a revenit în Gruia vara aceasta.

Meciul dintre CFR Cluj şi Slovan Bratislava s-a disputat în localitatea austriacă Windischgarsten. Dan Petrescu a început partida trimiţând în teren, ca titulari, trei dintre jucătorii nou veniţi în această vară: Thaqi, Artean şi Mihammed Kamara.

În minutul 88 Valentin Serebe a obţinut o lovitură de la 11 metri şi Adrian Păun, un alt jucător venit în vară, a transformat penalti-ul aducând victoria clujenilor, cu scorul de 1-0.

Dan Petrescu a folosit următoarea formulă de start: Sava – Thaqi, Boben, Ilie, Camora, Keita, Artean, Tachtsidis, Deac, Kamara, Michael

Au mai jucat: Păun, Serebe, Fică, Rocha, Ciubăncan, Kresic, Abeid, Lucaci, Filip, Mensah.

„Sunt bucuros că am câştigat, aveam nevoie de această victorie. E o victorie de moral, după înfrângerea din meciul trecut. Şi atunci am făcut o partidă bună, dar, din păcate, am pierdut. Mă bucur că am reuşit să înscriu astăzi şi să-mi ajut echipa să câştige. Cred că ne-am pregătit foarte bine.

Cu toţii aşteptăm să înceapă meciurile oficiale, acolo este cel mai important să câştigi. Să începem campionatu cu dreptul şi după să ne gândim la meciurile din Europa”, a declarat Adrian Păun, pe contul de Facebook al celor de la CFR Cluj.