Dinamo a început negocierile pentru transferul lui Marius Ştefănescu, de la FCSB - Antena Sport

“I-am dat telefon lui Nicolescu de la Dinamo să-mi dea 300.000 pe Ștefănescu. Acum m-a sunat, din punctul meu de vedere, am vorbit cu staff-ul, da, putem vorbi cu jucătorul. Decât să-l am pe Ștefănescu, mai bun e Edjouma.

Discuţiile dintre Dinamo şi Marius Ştefănescu sunt în desfăşurare, iar mijlocaşul de 26 de ani cotat la 1.2 milioane de euro se lasă greu. Vor urma noi negocieri pentru ca rivalii FCSB să îl convingă să ajungă sub conducerea lui Zeljko Kopic.

Ştefănescu a adunat cinci meciuri în acest sezon şi a marcat un gol, trecându-şi în cont şi un assist. Becali l-a folosit tocmai pentru a obţine o sumă de transfer pentru cel pe care a plătit 1.3 milioane de euro, în 2024.

“Am tras nişte concluzii. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum, ca să ştiu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Că vine la antrenamente, că e super Perianu şi îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta la echipa asta.

Vrei să fac scandal? De azi nu mai e la echipă. Şi nici Ştefănescu. Cu asta basta. Îi aduc pe Băluţă şi Edjouma şi ies Perianu şi Ştefănescu, e ordinul meu. Şi gata”, a spus Becali, marţi seară, citat de digisport.ro.