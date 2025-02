Dinamo a transferat un atacant cu un CV impresionant! Numele care a ajuns sub comanda lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Mai apoi, acesta a fost împrumutat la Frosinone, Kasimpașa și Mouscron, iar, în 2020, a devenit jucătorul de la Watford.

Din Anglia a plecat la Maccabi Tel Aviv, echipă de la care a fost achiziționat de Standard Liege, în schimbul sumei de 900.000 de euro. Atacantul a părăsit Belgia în toamna anului trecut și a semnat cu Rijeka, formație pentru care nu a marcat niciun gol, în 8 partide.

În momentul de față, atacantul transferat de Dinamo este cotat la suma de 300.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

„Puteți câștiga titlul?” Verdictul dat de Hakim Abdallah, după victoria cu Unirea Slobozia

Hakim Abdallah, atacantul care a marcat o „dublă” în Unirea Slobozia – Dinamo 1-3 a fost întrebat dacă echipa sa poate câștiga titlul, la finalul acestui sezon. Acesta a dat verdictul, la interviul de la finalul partidei.

La finalul partidei, atacantul din Madagascar a vorbit despre prestația echipei sale și s-a declarat fericit pentru că a reușit să contribuie la obținerea celor 3 puncte.

De asemenea, acesta a fost întrebat despre șansele „câinilor” la titlu și a dezvăluit că jucătorii lui Dinamo nu se gândesc, în momentul de față, la lupta pentru câștigarea campionatului.

„E un sentiment foarte plăcut, am venit aici să luăm cele 3 puncte. Misiunea a fost îndeplinită, bonsuul e că am reușit să înscriu de două ori și să ajut echipa.

(n.r. E un nou început pentru tine?) În Antalya am spus că vreau să revin la nivelul meu obișnuit. Acum sunt bine, trebuie să fiu pregătit să joc în astfel de meciuri. Cel mai important este că am câștigat, mai puțin important că am marcat eu.

E o echipă care aleargă mult, au calitate, s-a văzut la golul pe care l-au marcat.

(n.r. Puteți să câștigați titlul?) Noi trebuie să arătăm pe teren că ne merităm locul de play-off. Noi nu vrem să vorbim despre campionat. Luăm fiecare meci în parte, să ajungem în play-off și mai vedem.”, a spus Hakim Abdallahh la digisport.ro.