Iubita lui Daniel Bîrligea radiază de fericire! Gestul cu care atacantul a cucerit-o total pe Antonia - Antena Sport

Antonia Salanta a văzut de pe Arena Naţională meciul României cu Kosovo, de la finalul anului trecut. Chiar dacă Bîrligea nu a intrat atunci pe teren, la final s-a bucurat la maximum alături de jucătorul care a făcut pasul la echipa naţională. Cei doi s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat în faţa fotografilor.

Trei zile mai târziu, Daniel Bîrligea a „spart gheaţa” şi a marcat în premieră la prima reprezentativă. A avut nevoie de numai 2 minute pentru a marca în victoria cu Cipru, scor 4-1. Bîrligea a fost şi atunci felicitat de iubită.

Daniel Bîrligea, debusolat după FCSB – Manchester United 0-2

Daniel Bîrligea a fost debusolat după meciul FCSB – Manchester United, scor 0-2, din grupa principală a Europa League. Campionii României au ratat calificarea directă în optimile de finală, dar va putea să ajungă în acea fază a competiţiei dacă trece de play-off.

„A fost o atmosferă minunată, un meci de luptă. Ne-am bătut până la sfârşit, am încercat să învingem şi această mare echipă. Din păcate nu am reuşit. Cred că am dat totul pe teren, posibil să putem da şi mai mult. Ocazia lui Popescu şi a mea, poate încercam să facem mai mult.

O încercare, din păcate nu a intrat. Mai încerci, un pic de nefericire. Îmi face plăcere că se aud cuvinte frumoase, eu încerc mereu să fac tot ce pot.

Am arătat că putem să luptăm, să înţeleagă cei din România că suntem mai sus. Am crezut cu toţii că putem să învingem, dar asta a fost seara. Bruno Fernandes are prea multă calitate, jucător cu carieră mare şi experienţă mare„, a declarat Daniel Bîrligea la digisport.ro.