Unirea Slobozia - Dinamo LIVE TEXT(20:00). „Câinii” pot urca pe primul loc în clasament dacă obţin victoria la Clinceni - Antena Sport

Adrian Mihalcea, îngrijorat înaintea duelului cu Dinamo

Tehnicianul Unirii Slobozia a prefațat duelul cu Dinamo, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului. Mihalcea este convins că echipa sa nu are nici un avantaj în fața elevilor lui Zeljko Kopic.

„Suntem în fața unei partide dificile. Dinamo este una dintre echipele favorite să intre în play-off, o echipă schimbată în bine.

Nu ar trebui să ne comparăm cu Dinamo, nu avem niciun avantaj în fața lor, nici ca istorie, nici din alt punct de vedere, dar de fiecare dată am încercat să câștigăm meciurile. În momentul actual, ei sunt favoriți, poate că acest lucru este un avantaj pentru noi. Trebuie să abordăm partida cu încredere, chiar dacă vom juca din nou pe un stadion plin cu suporteri ai echipei oaspete.

Ultima noastră prestație nu a fost cea mai reușită. Veneam după o perioadă bună și poate am crezut că lucrurile sunt deja rezolvate. Am vorbit cu băieții și sunt convins că nu vom mai avea aceeași atitudine. Am jucat prea relaxat. Încă avem probleme cu accidentații, jucători foarte importanți pentru noi, și acest lucru mă macină. Totuși, ceilalți s-au antrenat bine, iar acest aspect îmi dă speranță”, a precizat Adrian Mihalcea la conferința de presă.

Kopic, val de laude la adresa lui Adrian Mihalcea

În cadrul conferinței de presă, antrenorul „câinilor” a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mihalcea, antrenorul de la Unirea Slobozia. Kopic a apreciat munca depusă de tehnician, remarcând modul de joc al ialomițenilor.

„Întâlnim o echipă pregătită de domnul Mihalcea, care face o treabă foarte bună, mai ales acasă, o echipă stabilă foarte compactă foarte directă şi cu acțiuni periculoase, cu multe centrări.

Trebuie să fim foarte atenţi mâine, dar, desigur, ca orice altă echipă, au unele slăbiciuni pe care vom încerca să le speculăm. Vom încerca să ne facem jocul nostru, astfel încât să avem posesia, să devenim ofensivi şi să marcăm, dar şi pentru a păstra asta stabilitatea în apărare pe care o avem în acest moment.

Per total cred că va fi un joc foarte greu pentru noi. Concentrarea noastră este către echipa noastră şi ce trebuie să facem pentru a putea câştiga această partidă. Sper să câştigăm, echipa este într-o formă bună. Am arătat bine în ultimele partide, chiar dacă au mai existat anumite probleme, dar mergem acolo să câştigăm”, a mai precizat croatul.