Dinamo, parteneriat uluitor cu echipa lui David Beckham. Andrei Nicolescu a plecat de urgenţă în SUA - Antena Sport

Andrei Nicolescu, la un meci al lui Dinamo - Profimedia Dinamo e aproape să semneze un parteneriat de senzaţie cu echipa lui David Beckham. Andrei Nicolescu a plecat de urgenţă în SUA, pentru a stabili ultimele detalii. Informaţia legată de parteneriatul pe care Dinamo îl va face cu echipa lui David Beckham a apărut la o zi după ce „câinii" au atras un nou acţionar. Gelu Sulugiuc, un român cu afaceri în domeniul IT, a cumpărat 5% dintre acţiunile clubului. Dinamo, parteneriat uluitor cu echipa lui David Beckham Andrei Nicolescu a plecat în Statele Unite ale Americii marţi seara, pentru a pune la punct ultimele detalii în privinţa colaborării cu echipa din MLS, notează fanatik.ro. Concret, Dinamo va realiza un parteneriat cu academia lui Inter Miami, club deţinut de David Beckham. Oficialii „câinilor" vor să atragă la echipă români care locuiesc în America. Andrei Nicolescu nu a plecat singur în America, ci a fost însoţit Cosmin Mihalescu, noul director sportiv al formaţiei din Ştefan cel Mare.

Gelu Sulugiuc este noul acţionar de la Dinamo! Fost jurnalist la publicaţii precum Reuters şi Bloomberg, el este în prezent stabilit în Danemarca şi co-fondator al Financial News System, un sistem bazat pe inteligenţă artificială care oferă informaţii din domeniul financiar, pe care l-a vândut după trei ani.

Potrivit zf.ro, Sulugiuc a cumpărat cele 5 procente printr-o injecţie de capital de 1-1,5 milioane de euro. Acum, noul acţionar al „câinilor” are planuri mari cu formaţia din Ştefan cel Mare.

„Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White.

