Discurs desprins din filme, în engleză, al lui Adrian Mititelu Jr, în vestiar, la o săptămână după supradoza de pastile - Antena Sport

E păcat că unii dintre voi, care sunteţi atât de talentaţi, sunteţi într-o formă atât de rea. E totul în mintea voastră, este despre sacrificii şi atitudine. Totul este la voi. Trebuie să continuaţi povestea asta.

Juan, mă uit la tine, eşti liderul echipei. Tot timpul, pe teren, trebuie să încurajezi pe cineva. Azi am avut un meci greu şi v-am văzut pe toţi făcând sacrificii. Aşa am câştigat acest meci, cu atitudine.

L-am văzut pe Chiţu care a intrat 5 minute. Toată lumea a uitat ce s-a întâmplat în ultimele 4 luni. Avem în faţa două meciuri, dacă le vom câştiga, vom fi salvaţi. Nu vom juca un baraj cu o echipă din liga secundă.

Nu vreau să fim relaxaţi acum. Nu s-a întâmplat nimic azi, dacă vom pierde următorele două meciuri. Fiţi concentraţi şi gândiţi-vă la noi. Vreau să vă spun o poveste adevărată despre familia mea. În 2011, am fost omorâţi şi îngropaţi de Federaţia Română de Fotbal. Nu am renunţat chiar dacă am avut cinci ani foarte grei. Familia mea a sacrificat totul pentru echipa asta. Suntem nebuni după fotbal.

Vă rog să continuaţi această frumoasă poveste. Nu vreţi să fiţi cei care omoară această echipă. Voi sunteţi echipa. Sunteţi parte din istoria ei. Nu fiţi nervoşi dacă nu jucaţi. Fiţi fericiţi că jucaţi chiar şi 5 minute. Suntem duşmanii noştri. Trebuie să mergem la Arad şi să-i omorâm”, a spus Mititelu Jr, în vestiarul oltenilor.

După primele şapte etape disputate în play-out, FC U Craiova 1948 e pe locul 7, cu 22 de puncte, la o singură lungime de poziţia a şasea, care asigură menţinerea în prima ligă.

