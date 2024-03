Discursul căpitanului de la Dinamo, după remiza cu Poli Iaşi: "Nu a vrut să intre mingea în poartă! Toate meciurile sunt finale!" - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patriche a avut şi un discurs mobilizator pentru meciurile următoare. Poli Iaşi a ajuns la 32 de puncte, ocupând locul 12, în timp ce Dinamo are 26 de puncte, fiind pe locul 15.

Discursul căpitanului de la Dinamo, după remiza cu Poli Iaşi

„În prima repriză ne-au surprins cu un pressing agresiv, nu am reuşit să ieşim din el. A doua repriză ne-am creat foarte multe ocazii. La câte ocazii am avut astăzi, nu a vrut mingea să intre în poartă. Meciul trecut nu ne-am creat multe ocazii şi am câştigat cu 1-0. Păcat, puteam să urcăm un loc în clasament. Nu a vrut să intre mingea în poartă. Este o luptă foarte strânsă, toate echipele îşi dau viaţa. Toate meciurile sunt nişte finale. Sper să revină şi accidentaţii şi să câştigăm cu UTA cele 3 puncte”, a spus Răzvan Patriche la digisport.ro, după Poli Iaşi – Dinamo 0-0.