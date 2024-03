Discursul lui Hagi, după ce Farul s-a calificat dramatic în playoff: "Ăsta e obiectivul!" Gică Popescu: "Am suferit!" - Antena Sport

Reclamă

Am jucat la Botoşani, o echipă care stă foarte bine în teren. Mă bucur că acest egal ne-a dus în play-off. Cu siguranţă obiectivul nostru e să încercăm să devenim cei mai buni. Suntem fericiţi„, a spus Gică Hagi după FC Botoşani – Farul 0-0.

La rândul său, Gică Popescu a admis că Farul nu a făcut un sezon reuşit şi a fost nemulţumit că a aşteptat ultima etapă pentru ca echipa să obţină calificarea în playoff.

„Am aşteptat până în ultima etapă, din păcate, că am avut posbilitatea să o mai facem acasă. Din păcate a trebuit să suferim, pentru a face puncte şi pentru obiectiv. Anul acesta am suferit ca joc, dar şi ca efectiv. Şi în seara asta am avut multe absenţe, accidentarea lui Nedelcu, cartonaş roşu, am muncit mult pentru aest punct.

Sperăm ca în play-off să arătăm diferit. Ne bucurăm pentru punct şi accederea în play-off. Momentan să ne revenim şi să recuperăm cât mai mulţi jucători, apoi să urcăm cât mai sus„, a spus şi Gică Popescu la primasport.ro.

În clasament, FCSB este lider, cu 64 de puncte, CFR CLuj ocupă poziţia secundă, cu 53 de puncte, iar Rapid completează podiumul, cu 52 de puncte. Pe locul 4 se află CS Universitatea Craiova (46 de puncte), locul 5 este ocupat de Sepsi, cu 43 de puncte, în timp ce locurile de play-off au fost completate cu echipa campioană, Farul, pe 6, cu 43 de puncte. Astfel, în play-off-ul ediţiei 2023-2024 s-au calificat echipele care au jucat în această fază şi sezonul trecut.

