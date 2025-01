Dorinel Munteanu a avut 3 oferte după despărţirea de Oţelul Galaţi! Dezvăluirea lui Munti - Antena Sport

Dorinel Munteanu, în timpul meciului CFR Cluj - Oţelul Galaţi 3-2 - Profimedia Images Dorinel Munteanu şi-a dat demisia de la Oţelul Galaţi, la finalul anului 2024 şi a fost la mare căutare în Liga 1 şi Liga 2. Nu mai puţin de 3 echipe l-au contactat imediat pe „Neamţ”, care însă le-a refuzat. Motivul? Are nevoie de o pauză după colaborarea cu gălăţenii. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cele trei cluburi care au luat legătură cu liderul selecţiilor de la echipa naţională sunt Voluntari, FC U Craiova 1948 şi Botoşani. Perioada complicată de la Galaţi l-a făcut să refuze orice colaborare imediată. 3 oferte a refuzat Dorinel Munteanu ”Nu, presa n-a inflamat spiritele. În afară de FC Voluntari, e adevărat că am avut contacte cu cele două echipe (n.r. FCU Craiova 1948 şi FC Botoşani), dar dânşii au înţeles opţiunea mea, dar a lua o pauză, de a mă putea linişti că nu puteam fi eficient după Oţelul Galaţi, pentru că acolo implicându-mă total am avut nevoie de această pauză. Sigur, fiecare antrenor vrea să antreneze şi e clar că nu va trece mult timp şi voi fi din nou pe bancă. În primă fază trebuie să iau în calcul orice ofertă, după mă voi decide, dar acum sunt în perioada de pauză. În continuare ţin la acest oraş, la această echipă (n.r. – Oţelul Galaţi), au fost momente grele când am preluat-o, ştiam la ce lucru greu mă înham. Acum mă gândesc bine la orice ofertă, nu pot spune că aş vrea o echipă de Liga 3, dar vreau o echipă unde se doreşte performanţă. Pe termen lung, nu pe termen scurt, că acelea sunt performanţe sporadice”, a declarat Dorinel Munteanu, la Sport Total FM. Reclamă

Reclamă

Dorinel Munteanu: „A fost o minciună continuă”

Dorinel Munteanu s-a despărţit de Oţelul Galaţi, după ce fosta campioană a României a ajuns într-o situaţie critică din punct de vedere financiar. Antrenorul care a adus singurul titlu din istoria echipei şi care a readus clubul în prima ligă, după ce a preluat echipa din liga a treia, a explicat cât de greu i-a fost să ia decizia de a pleca de la Oţelul.

„Cred că este cea mai grea decizie din cariera mea. Am avut tot felul de provocări în cariera de sportiv, atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A fost o decizie grea. Eu nu mai văd această ieşire. Am preluat această echipă de la 0. Bazele acestei echipe au fost disciplina, caracterul şi încrederea. Toate aceste lucruri au mers până la un punct, până acum câteva zile, când am luat decizia de a nu mai lucra la această echipă.

Nu îi poţi spune unui jucător să facă antrenamentele la maximum dacă nu mai are încredere în tine. Până acum câteva luni, jucătorii au avut încredere în mine. Jucătorii au înţeles. Nici acum nu pot să le reproşez nimic. De vrei 3-4 luni, situaţia s-a agravat foarte mult, din cauza faptului că unul dintre sponsorii noştri şi-a anulat contractul. Prin domnul Radu Ionescu, care ne-a promis, în fiecare lună, cel puţin mie, că se va onora. După nu a mai răspuns la telefon.

Reclamă