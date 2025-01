Decizia luată de Dorinel Munteanu după despărţirea de Oţelul Galaţi - Antena Sport

Dorinel Munteanu s-a despărţit în această iarnă de Oţelul Galaţi şi a luat decizia să ia o pauză de antrenorat. Chiar dacă a admis că a avut oferte după despărţirea de moldoveni, Munti aşteaptă un proiect pus la punct.

Dorinel a plecat de la Oţelul şi a dezvăluit că motivul a fost legat de faptul că a fost minţit de conducere, una care i-a promis că jucătorii vor ajunge cu banii la zi. O situaţie pe care nu e dispus să o mai accepte la următorul club.

Dorinel Munteanu ia o pauză din antrenorat

„Sunt bine. Am spus de când am demisionat de la Oțelul că vreau să iau o pauză. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, dar asta este viața antrenorilor. Îmi iau o pauză acum. Am avut oferte și încă am, dar a trecut prea puțin timp ca să preiau altă echipă.

Sunt mai multe argumente pro și contra ca să preiei un club în momentul acesta, atât din țară, cât și din străinătate. Aștept să văd propunerile, le analizez foarte bine. Dacă preiau acum o echipă trebuie să existe un proiect. Nu preiau pentru 6 luni sau pentru un an plus un an”, a spus Dorinel Munteanu, citat de sportpesurse.ro.

Dorinel Munteanu: „A fost o minciună continuă”

Dorinel Munteanu s-a despărţit de Oţelul Galaţi, după ce fosta campioană a României a ajuns într-o situaţie critică din punct de vedere financiar. Antrenorul care a adus singurul titlu din istoria echipei şi care a readus clubul în prima ligă, după ce a preluat echipa din liga a treia, a explicat cât de greu i-a fost să ia decizia de a pleca de la Oţelul.