Dorinel Munteanu nu se dezminte! Ce obiectiv are la Sepsi. Mesaj direct pentru jucători - Antena Sport

Dorinel Munteanu nu a stat prea mult timp degeaba. După plecarea de la Oţelul a avut nevoie doar de două luni de pauză. A ales să revină în Superliga la Sepsi unde are un obiectiv clar. Vrea să câştige play-out-ul şi să meargă cu echipa covăsneană în barajul de Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu vrea să o ducă pe Sepsi la un alt nivel. Nu vrea doar o prezenţă de de formă în play-out. Vrea să meargă cu Sepsi în Conference League, prin intermediul barajelor.

Dorinel Munteanu schimbă tactica la Sepsi

Dorinel Munteanu i-a luat locul lui Valentin Suciu şi vrea să meargă în Europa cu cei de la Sepsi. Covăsnenii ar trebui să prindă unul dintre primele două locuri în play-out, apoi să câştige două baraje. Noul antrenor al lui Sepsi vrea să facă performanţă şi le-a dat un mesaj direct jucătorilor. Schimbă şi tactica la Sepsi, conform unui interviu oferit ungurilor de la Nemzeti Sport.

„De obicei nu mă prezint în fața jucătorilor ca membru al Generației de Aur a României, dar nu ascund că am o experiență solidă atât ca fotbalist, cât și ca antrenor. Vreau să văd respect și determinarea din partea jucătorilor mei.

Începem un nou capitol acum la Sepsi și consider că am un lot care își poate atinge obiectivul. Poate că un blocaj mental a dus la această serie negativă de rezultate, dar voi încerca să elimin această problemă. Cu siguranță avem multă treabă, însă mă bucur că am această oportunitate.