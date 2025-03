"Sunt convins că mergem la Mondial!" Dorinel Munteanu are încredere în tricolori! Mesaj superb înainte de România - Bosnia - Antena Sport

Dorinel Munteanu a transmis un mesaj superb înainte de România – Bosnia. Noul antrenor de la Sepsi este de părere că tricolorii se vor califica la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

România – Bosnia va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:45.

Dorinel Munteanu a dezvăluit că are încredere în tricolori, înainte de România – Bosnia

În opinia lui Dorinel Munteanu, România are toate șansele de a fi prezentă la World Cup 2026. Antrenorul de la Sepsi a dat de înțeles că Mircea Lucescu va reuși să îi ducă pe jucători la turneul final, dat fiind faptul că a reuși să impună respect în vestiar.

De asemenea, Dorinel Munteanu a spus că actuala generație a echipei naționale este gata de performanță.

„Sunt convins că mergem la Mondial. Și n-o spun doar așa… Când a fost cazul, am spus și lucruri care nu mi-au plăcut. Nea Mircea, în afara experienței pe care o are, a impus un respect acolo unde e cel mai important: în vestiar. Dacă acolo este respect, jucătorii români pot atinge performanțe ridicate, mai exact calificări.