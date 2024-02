Dorinel Munteanu şi-a făcut calculele pentru play-off: "Ne-ar fi suficiente!" Ce a spus despre meciul cu Dinamo - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Dorinel Munteanu a oferit declaraţii şi despre o eventuală calificare a Oţelului în play-off. Acesta s-a declarat convins cţă 40 de puncte i-ar fi suficiente echipei sale să prindă primele şase locuri, deoarece este foarte echilibrat campionatul, în acest sezon.

„Starea de spirit este bună, ne-am apropiat de zona play-off-ului, suntem la 3 puncte de locul 6, am câștigat meritat ultimul meci. Urmează două deplasări pentru noi, cu Dinamo nu va fi un meci ușor, au moral bun acum după ultima victorie, mergem să luăm puncte.

Reclamă

Toate meciurile sunt decisive, primul este cel mai important, un meci de 6 puncte, am spus tot timpul că Dinamo nu are echipă pentru a fi pe ultimul loc al clasamentului. Nu am făcut un calcul ca să știu câte puncte ne-ar fi necesare pentru accederea în play-off, e un campionat echilibrat.

Cred că anul acesta 40 de puncte ar putea fi suficiente, față de alți ani în care echipele intrau în partea secundă a campionatului cu mai multe puncte.

Valorile sunt egale, nu vorbim acum despre un obiectiv ulterior eventualei calificări în play-off, vom face la fel cum am procedat și la începutul sezonului când am anunțat ce țintă ne propunem”, a declarat Dorinel Munteanu, conform iamsport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Dorinel Munteanu i-a „taxat” pe cei de la FCU Craiova după ce i-a învins Dorinel Munteanu i-a „taxat” pe cei de la FCU Craiova după ce i-a învins. Antrenorul Oţelului a remarcat că jucătorii săi au câştigat cele mai multe dueluri ale meciului. „Nu i-am dat nicio şansă adversarului. Mă bucur pentru jucători, pentru că le-am zis că e ultima şansă. Obiectivul a fost play-off-ul, în care nimeni nu credea, dar eu cred până în ultima etapă. În fotbalul modern duelul 1 contra 1 este foarte apreciat. Dacă jucătorii lor sunt ţinuţi în puf, îmi pare rău. Ai mei nu sunt ţinuţi în puf şi ai noştri au încercat să câştige toate duelurile. Nu îmi amintesc ca Craiova să fi avut prea multe şanse. Noi avem aceeaşi problemă, în faţa porţii nu avem prea multe mingi. Dacă mă gândesc bine puteam să fim şi mai sus. Am spus de ce nu am putut să fim, ne-a lipsit experienţa, ne-a lipsit acomodarea unor jucători. (n.r.: despre faptul că Hagi a cerut sprijin financiar la Farul) Dacă Gică a zis să vină nişte oameni lângă el, eu ce să mai zic? Nu mai vreau să intru într-o polemică cu nimeni din Galaţi sau din România, cu bugetul ne târâm cum ne târâm, vrem să mergem în play-off”, a declarat Dorinel Munteanu pentru digisport.ro după Oţelul – FCU Craiova 1-0.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...