Dumitru Dragomir l-a făcut praf pe jucătorul ofertat de Gigi Becali: "E zero tăiat" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, în timpul unui eveniment - Profimedia Images Dumitru Dragomir l-a criticat dur pe Vladislav Blănuţă, jucătorul împrumutat de FC U Craiova 1948 la U Cluj. Vârful cotat la 1.3 milioane de euro nu l-a impresionat pe fostul şef de la Ligă chiar dacă a marcat 9 goluri în acest sezon. Gigi Becali a oferit 1.1 milioane de euro pentru jucătorul de 22 de ani, dar tatăl acestuia nu a fost de acord cu mutarea acestuia la FCSB, de frica patronului campioanei. Dumitru Dragomir l-a criticat dur pe Vladislav Blănuţă „Când nu-i are în spate pe Thiam și Nistor, Blănuță e zero tăiat ca la Craiova. Nu mă impresionează, dar dacă joacă meci de meci poate să crească în valoare și poate să se facă de FCSB, acum nu joacă la FCSB. Dacă ia două milioane de euro pe el, nu mai sunt bani", a spus Dragomir, citat de fanatik.ro. Pe de altă parte, Adrian Mititelu explica recent adevăratul motiv pentru care atacantul împrumutat la U Cluj a refuzat oferta lui Gigi Becali de a merge la FCSB. "Nu e vorba de dat 3 milioane. E vorba că jucătorul vrea la un alt nivel. El are foarte mare încredere în el și vrea să joace în campionate din Europa. Simte că are putere să ajungă acolo.

V-am spus despre Blănuță de acum 2 ani și nu am zis la ghici. L-am urmărit la antrenamente, l-am analizat cu atenție și am văzut că are calități deosebite. Și am văzut ce n-au văzut oameni de fotbal, care au lucrat pe la noi”, a spus Mititelu, pentru sursa citată anterior.

Vladislav Blănuţă a ajuns în 2022 sub formă de împrumut la FC U Craiova de la Pescara. După 6 luni, Adrian Mititelu a decis să plătească 250.000 de euro pentru transferul său definitiv.