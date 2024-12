„Are un simț extraordinar” Adrian Mititelu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care Vladislav Blănuţă a refuzat FCSB - Antena Sport

Adrian Mititelu nu a mai stat pe gânduri şi a rupt tăcerea în cazul lui Vladislav Blănuţă. Patronul echipei FC U Craiova, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care atacantul împrumutat la U Cluj a refuzat oferta lui Gigi Becali de a merge la FCSB.

Vladislav Blănuță are un parcurs excepțional în Liga 1, fiind al doilea golgheter al campionatului, cu 9 reușite. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a fost împrumutat la U Cluj, chiar dacă în vară Adrian Mititelu și Gigi Becali au bătut palma pentru transferul internaționalului de tineret. Vârful născut la Hîncești, în Moldova, a refuzat oferta.

Motivul pentru care Vladislav Blănuță l-a refuzat pe Gigi Becali

Adrian Mititelu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care atacantul de la FC U Craiova a refuzat oferta de la FCSB. Se pare că totul ține de nivelul la care Blănuţă vrea să evolueze în cariera de fotbalist.

”Nu e vorba de dat 3 milioane. E vorba că jucătorul vrea la un alt nivel. El are foarte mare încredere în el și vrea să joace în campionate din Europa. Simte că are putere să ajungă acolo.

V-am spus despre Blănuță de acum 2 ani și nu am zis la ghici. L-am urmărit la antrenamente, l-am analizat cu atenție și am văzut că are calități deosebite. Și am văzut ce n-au văzut oameni de fotbal, care au lucrat pe la noi.