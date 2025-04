"E dulău, la fel ca mine". Marius Şumudică l-a lăudat pe Cristi Săpunaru. Când ar putea reveni fundaşul pe teren + Obiectivul celor de la Rapid pe finalul sezonului - Antena Sport

Cristi Săpunaru este aproape de retragere, dar speră să mai joace măcar un meci la Rapid. Marius Şumudică spune că fundaşul va juca în acest play-off, dar nu ştie sigur când se va întâmpla acest lucru. Chiar dacă nu mai e om de bază la Rapid, antrenorul îl consideră pe fundaş o legendă a giuleştenilor.

Marius Şumudică îl laudă la scenă deschisă pe Cristi Săpunaru. Chiar şi aşa, nu ştie când va mai juca fundaşul un meci în tricoul celor de la Rapid.

Marius Şumudică, mesaj pentru Cristi Săpunaru

Marius Şumudică e încântat de Cristi Săpunaru şi îi face o promisiune. Va mai juca la Rapid măcar un meci în acest sezon. „E dulău, la fel ca mine. Săpunaru ştie ce înseamnă Rapid. Va mai juca, dar nu ştiu când. Vom apela la serviciile lui când va fi nevoie. E un jucător bun. Am fost şi colegi de echipă. Ştia că sunt rapidist. Îl cunosc foarte bine de la 20 de ani. Cred că era Landi antrenor. Să îi spun la mulţi ani. E unul dintre simbolurile Rapidului. E legenda Rapidului. Jucători care au făcut istorie pentru acest club. Eu nu mă consider legendă a Rapidului. Legendele sunt jucătorii gen Săpunaru.

Să câştig campionatul, dar nici atunci nu voi fi legendă. Aş fi bucuros că aş realiza ceva la clubul pe care îl iubesc. Mă identific cu clubul ăsta prin nebunia mea, faţă de culorile astea”, a spus Şumudică înaintea derby-ului Rapid-Dinamo.

Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit ce obiectiv are la Rapid pe acest final de sezon. Pe lângă câştigarea Cupei României, giuleştenii speră să termine şi în primele 4 în play-off-ul de Liga 1. Vrea să o ducă pe Rapid în cupele europene după 13 ani de absenţă. „Ne interesează locul 4. Să băgăm şi o altă echipă sub noi, să avem şansa acelui baraj. Rapid sau CFR dacă ar lua cupa ar fi locul 5 la baraj. Va fi greu cu Hermannstadt. Ştiu ce au de făcut. Să facă parte din istoria Rapidului. De 13 ani nu au ajuns nici în semifinalele Cupei. Avem şanse de a câştiga un trofeu. De 18 ani nu s-a câştigat trofeu. De 13 ani nu am mai mers în Europa. Să scrie o pagină în cartea asta de istorie a Rapidului”, a ma spus Şumudică.