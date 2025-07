"E dureros!" Laszlo Balint, la pământ după Farul - Oțelul 3-2: "Nu există omogenitate" - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție după Farul – Oțelul 3-2. Antrenorul oaspeților a fost dezamăgit de prestația elevilor săi.

„Marinarii” lui Ianis Zicu au făcut spectacol la Ovidiu. Tănasă a marcat o „dublă” în doar 5 minute, iar Bană a redus din diferență. Oțelul a revenit în meci în minutul 85, după golul lui Paulinho. Ișfan a stabilit scorul final în minutul 87.

Laszlo Balint a fost la pământ după Farul – Oțelul 3-2

După finalul partidei, Laszlo Balint a transmis faptul că va analiza jocul echipei sale, alături de oamenii din staff, pentru a înțelege motivul din spatele startului dezastruos de meci.

De asemenea, Balint a precizat că rezultatul este unul dureros și a fost de părere că echipa sa nu a avut puterea de a obține un rezultat pozitiv, chiar dacă a avut unele momente în care a controlat partida.

„Greu poţi să reintri în joc după un start de asemenea manieră. Pentru mine este un motiv de analiză, nu doar pentru mine, pentru toţi oamenii din staff. Am discutat cu băieţii imediat după meci, vreau să aflăm de ce am intrat aşa în joc. Nu am avut reacţie, au fost nişte momente psihologice care nu au fost gestionate cum trebuie.