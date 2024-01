E gata! CFR Cluj a luat decizia finală în privinţa lui Deac şi Camora: "Li s-a făcut o propunere!" - Antena Sport

Voiam să îmi cer scuze pentru cele întâmplate. Pe de-o parte îl înțeleg și pe tatăl meu, e subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul să joace cât mai mult, dar nu pot accepta asemenea lucruri. Dacă avea ceva de zis trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa. Eu nu m-am băgat în niciun conflict, fug de ele, nu îmi place scandalul.

Vreau să spun că nu ne-a afectat vestiarul, suntem în continuare uniți, băieții sunt concentrați la meciurile care urmează. Am vorbit și cu antrenorul, era normal, cred că nimănui nu-i place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău am ieșit eu din această poveste. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocați, ca cineva să vorbească în numele meu.

Nu știam de acest articol, și eu am fost surprins. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, nu-mi face cinste și nu mă reprezintă. Am muncit de mic să-mi fac un nume, să ajung la o echipă bună, să fac performanță și să se vorbească lucruri bune.

Referitor la ce s-a întâmplat, sunt supărat. Azi-noapte nu am reușit să adorm, m-a afectat foarte mult”, a spus Ciprian Deac într-un interviu acordat celor de la CFR Cluj.