"E momentul să plece!" Florinel Coman, lăudat de un rival din Liga 1: "Atitudinea lui e foarte bună!" - Antena Sport

Înainte urmăream echipele, acum urmărim să nu fim urmăriţi. Cred că vom fi campioni. Am avut ocazia cu stângul. Am ieşit pentru că nu mai puteam, am făcut foarte multe sprinturi. Am zis să îi las locul unui coleg mult mai proaspăt care ştiam că va da totul pentru echipă.

Mă bucur că am fost convocat. Îmi era dor de naţională, de colegi. De-abia aştept să începem treaba pentru că a trecut foarte repede timpul de la calificare. De-abia aştept să ne pregătim şi să facem o figură frumoasă”, a spus Florinel Coman, la digisport.ro.