"E patron şi şofer de autocar" Dezvăluiri incredibile despre Mihai Rotaru. Ce se întâmplă, de fapt, la Craiova - Antena Sport

Afirmaţii uluitoare despre patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru. Un fost jucător al oltenilor a vorbit despre omul cu banii din Bănie. Spune că a plecat de la această formaţie tocmai din cauza lui Rotaru.

Giedrius Arlauskis nu s-a ferit atunci când l-a caracterizat pe Mihai Rotaru. De asemenea, a vorbit şi despre şansele oltenilor de a câştiga titlul în acest sezon de Liga 1.

Dezvăluiri uluitoare despre Mihai Rotaru

Giedrius Arlauskis susţine că Mihai Rotaru se implică masiv la Universitatea Craiova. De asemenea, regretă faptul că a jucat la echipa craioveană. „Am trecut și prin Oltenia din păcate. Florin Gardoș a stat mai mult, dar eu n-am rezistat acolo. Am obosit și deja bătea pensia la ușă, venea poștașul: ‘Ți-am adus pensia, du-te, tatii! Lasă!’. Nu am mai avut stare și nervi să mă lupt. Am încercat când am venit: ‘Mamă, facem!’. Dar acolo când e domnul Rotaru n-ai cu cine să te lupți. Băiatul le știe pe toate. E și patron și director sportiv, și șofer de autocar, și bucătar, ce vrei tu! Depinde cum prinde ziua. Deci eu orice am văzut și cum se iau decizii acolo…”, a spus fostu portar, conform fanatik.ro.

Fostul portar care a mai trecut pe la FCSB şi CFR Cluj nu s-a oprit aici. Spune că Mirel Rădoi şi niciun alt antrenor nu se poate impune în faţa patronului Rotaru. „De-aia zic, deci dacă Rădoi are mână liberă el e în stare să se lupte pentru câștigarea campionatului. Dacă e lăsat. Eu nu cred în minuni. Lasă că Paștele o să treacă! Dar fotbalul mai durează câteva etape, corect? Oamenii nu se schimbă, mai ales în fenomenul ăsta de fotbal. Eu în total am petrecut 9 ani în România. I-am avut pe cei mai buni patroni din campionat începând cu Bucșaru, după pe Gigione, dup-aia Neluțu Varga, pe tatii, dup-aia cireașa de pe tort, domnul Mihai Rotaru”, a spus Arlauskis.

Mai mult, Arlauskis a dezvăluit de ce a plecat de la Craiova. Susţine că era debandadă totală și dezorganizare în club. „De ce să mă sune Rotaru? Lasă să mă sune! Fiecare cuvânt pe care îl spun îi și răspund. Nu dau înapoi. Eu am lucrat cu toți acești 4 patroni și pot să am și eu un punct de vedere”, a încheiat fostul portar.