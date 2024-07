El este atacantul de Champions League cu care negociază Gigi Becali! FCSB insistă pentru un jucător de 1.91 metri din Serie A - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali a transmis că nici Alexandru Băluţă nu este la acelaşi nivel ca în sezonul trecut, deşi a fost lăudat după forma din cantonament.

„Am văzut ce trebuie să văd. Dacă nu ai mijlocul terenului cu Şut şi Lixandru e haos. Nu am mai controlat jocul!

Trebuie să mai aduc un atacant, un vârf. Nu avem. Popa cât de cât îmi place, se mişcă. Dar acolo unde a avut devierea aia trebuie să dea gol. Trebuie să mai aduc neapărat un atacant, neapărat!

Musi nu am ce să îi reproşez, a jucat foarte bine. Nu că a dat gol, dar a jucat foarte bine.

Trebuie să mai aduc un jucător neapărat. Băluţă în care îmi puneam baza anul trecut, nu mai e ăla de anul trecut. La antrenamente îmi spunea că e bombă.

Eu am văzut în seara asta ce am de făcut. Trebuie să aduc un atacant, neapărat! Dar Popa nu mi-a displăcut, eu am vrut să îl încerc şi pe Miculescu, să văd cu care joc în cupele europene.

Da, da, suntem aproape. Aduc un atacant, da! Hai să îl vedem la lucru„, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.