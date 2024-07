Decizie majoră luată de Gigi Becali, după startul ratat al FCSB-ului din Liga 1! Transferul anunţat după remiza cu U Cluj - Antena Sport

Eu am văzut în seara asta ce am de făcut. Trebuie să aduc un atacant, neapărat! Dar Popa nu mi-a displăcut, eu am vrut să îl încerc şi pe Miculescu, să văd cu care joc în cupele europene.

Da, da, suntem aproape. Aduc un atacant, da! Hai să îl vedem la lucru„, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Primii jucători „distruşi” de Gigi Becali, după FCSB – U Cluj 1-1

Gigi Becali a distrus doi jucători, după ce FCSB a remizat cu U Cluj, scor 1-1, în prima etapă a noului sezon. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de Marius Ştefănescu şi de Malcom Edjouma.

„S-a întâmplat… eu sunt de vină la toate! Da, serios. Când găsesc câte unul că joacă… Maradona, Ştefănescu… ce să mai alerge dacă l-am făcut vedetă.

El nu are nicio vină, eu sunt vinovat! A fost un meci, dar eu acum trag semnalul de alarmă. Vezi, de neînlocuit, sigur că este, aşa va fi. Numai că aude acum ce spun, că e vedetă. Aude şi îşi dă seama şi joacă ce trebuie să joace. Nu a jucat fotbal, s-a ascuns de fotbal. El nu s-a arătat să primească mingea, pentru ce… că e căldură!

Cum să faci aşa ceva. Indolenţa asta, Edjouma. Cum să faci aşa ceva? E indolenţă. A mai avut două mingi, a tras peste poartă de la 30 de metri. Olaru a tras de la 16 metri, nu de la 30 de metri. Aşa mi-au spus, că e alt jucător, m-am luat şi eu după colaboratori!

Dacă nu făcea 11 metri aiurea, bezmetic… aveam vreo problemă? Nu aveam nicio problemă cu U Cluj. Doamne fereşte, să te duci pe piciorul adversarului direct. Aşa să pui piciorul, în halul ăsta? Doamne! Mai mult de încurcă”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.