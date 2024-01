"Eşti gata să câştigi trofee la FCSB?" Reacţia lui Luis Phelipe, după ce a debutat oficial în victoria senzaţională cu UTA - Antena Sport

Reclamă

(Ai avut emoţii?) Da, am fost puţin emoţionat, este normal… aici sunt jucători foarte importanţi. Am noi coechipieri pe teren. Dar este important că am câştigat cele 3 puncte.

Fanii sunt extraordinari, au fost alături de noi tot meciul. Reprezintă o motivaţie pentru noi. Acum trebuie să rămân cu picioarele pe pământ. Îmi e dor de Antalya, îmi e dor de Brazilia… dar trebuie să mă adaptez (nr. la frigul din România).

(Reporter: Eşti gata să câştigi trofee la FCSB?) Da, sunt gata! Bineînţeles, am venit aici ca să fiu campion. Fotbalul este nebun, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să ne antrenăm din greu. Asta este important.

Este bine că a pierdut puncte CFR Cluj, acum avem 11 puncte avans. Este important să ne câştigăm noi meciurile. Toţi coechipierii m-au ajutat, suntem o echipă, vorbim mereu„, a declarat Luis Phelipe la finalul meciului.

Darius Olaru a fost autorul unui hat-trick în succesul cu UTA. Rezultatul final a fost stabilit de David Miculescu, din pasa lui Baba Alhassan. Ghanezul a jucat în ultimul sfert de oră.

FCSB – UTA Arad 4-0 Arădenii au avut prima ocazie de pe Arena Naţională, în minutul 7, când Ariel Lopez a trimis în bara transversală din şase metri. Apoi au urmat două minute în care Darius Olaru a rezolvat meciul. Gol superb din voleu, din afara careului, în minutul 20, după care, două minute mai târziu, a înscris profitând de greşeala lui Căpuşă. Gazdele au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 39, la Octavian Popescu, iar repriza s-a încheiat cu ocazia lui Fabry, din minutul 45+1. În partea secundă, Kucher a scos la şutul lui Alexandru Băluţă, în minutul 54, dar bucureştenii au beneficiat de un penalti acordat după consultarea VAR şi Olaru a transformat în minutul 66, reuşind prima sa triplă în Superligă. De altfel, mijlocaşul de la FCSB este golgeterul la zi al campionatului, cu 13 reuşite. Rezultatul final a fost stabilit de Miculescu, în minutul 82, după o lansare a lui Şut, o pasă dată de Baba Alhassan şi finalizarea atacantului venit chiar de la Arad. FCSB s-a impus cu 4-0 şi este pe primul loc în Superligă, cu 47 de puncte, la 11 puncte de echipele clasate pe locurile doi şi trei. UTA Arad se află pe locul 13, cu 24 de puncte. FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Pantea 46), Dawa, Ngezana, Radunovic (Panţîru 89) – Lixandru, Ad. Şut, Olaru (Compagno 76) – Luis Phelipe, Al. Băluţă (Miculescu 76), Oct. Popescu (Baba Alhassan 76). ANTRENOR: Elias Charalambous UTA ARAD: Kucher – Căpuşă (Stolnik 46), Conte, Benga, Micovschi – A. Lopez (Stahl 58), Marcelo Freitas – R. Pop (A. David 46), Fabry (Diogo Rodrigues 46), Omondi – Luckassen (Cooper 67). ANTRENOR: Mircea Rednic Cartonaşe galbene: Stolnik 61

Arbitri: Viorel Nicusor Flueran – Sebastian Eugen Gheorghe, Imre-Laszlo Bucsi – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Rareş George Vidican – Ciprian Florin Danşa

Observator: Eduard Dumitrescu

