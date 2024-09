"Eu nu mă joc!" Mircea Rednic, măsură radicală după FCSB - UTA 2-0! Prima reacție, după ce a făcut scandal în vestiar - Antena Sport

Mircea Rednic a anunțat o măsură radicală după FCSB – UTA 2-0! Antrenorul arădenilor nu s-a ferit de cuvinte, la interviu.

Partida dintre FCSB și UTA s-a încheiat cu scorul de 2-0 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul de pe „Arcul de Triumf” a contat pentru etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.

Mircea Rednic, măsură radicală după FCSB – UTA 2-0!

Mircea Rednic a dezvăluit că nu le va mai oferi jucătorilor zile de vacanță imediat după meciuri, având în vedere că, după spusele sale, unii fotbaliști de la UTA erau cu gândul la zilele libere, în timpul partidei cu FCSB.

Totodată, tehnicianul de la UTA a mai spus că jucătorii care nu demonstrează că pot juca în Liga 1 vor fi dați afară de la echipă.

„Sunt dezamăgit, cred că am fi meritat mai mult, ținând cont de câte ocazii am avut. Cu ei mai am răbdare, dar ținând cont de ce ocazii am avut… Câmpanu la 11 metri, vrei să dai lângă bară…