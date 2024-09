FCSB - UTA, LIVE TEXT, 21:30! Campioana țintește prima victorie după două înfrângeri în Liga 1! Echipele probabile - Antena Sport

FCSB – UTA, duelul din etapa a opta a Ligii 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:30. Campioana țintește prima victoria în Liga 1, după două eșecuri suferite la rând.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea duelului cu UTA, FCSB și-a asigurat calificarea în grupa de Europa League. Campioana s-a impus cu 1-0 în returul cu LASK Linz, grație golului marcat de Darius Olaru în prelungiri.

FCSB – UTA, LIVE TEXT, 21:30

În precedentele două etape, FCSB a suferit două eșecuri surprinzătoare. Roș-albaștrii au pierdut în deplasare cu Hermannstadt, scor 0-2, și în Ghencea cu Poli Iași, scor 0-1.

După șase meciuri disputate în Liga 1, FCSB ocupă penultimul loc. Campioana a acumulat doar cinci puncte, având o singură victorie, obținută în duelul cu Farul.

De cealaltă parte, UTA are un meci în plus disputat față de FCSB și are șapte puncte, fiind pe locul 12. Echipa lui Mircea Rednic nu a mai câștigat de trei etape. În ultima rundă, arădenii au remizat pe teren propriu cu Farul.