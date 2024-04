Exclus din lotul Rapidului, Alexandru Albu a semnat cu o rivală din Liga 1! Transfer total surprinzător - Antena Sport

Potrivit orangesport.ro, Alexandru Albu a semnat deja cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Anunţul vine la o săptămână după ce covăsnenii au reuşit să câştige în Giuleşti, cu un gol marcat în minutul 90+5 de Debeljuh.

Albu era în negocieri pentru prelungirea contractului cu Rapid, în momentul în care a avut „escapada” în clubul de noapte din Iaşi. A fost amendat atunci de conducerea clubului cu 10.000 de euro.

Alexandru Albu a jucat în 29 de meciuri în această ediţie de campionat şi a oferit o pasă de gol. Are o cotă de piaţă de un milion de euro. Nu a fost în lotul Rapidului în remiza cu FCSB, scor 2-2, de pe Arena Naţională. Chiar el spunea că a trecut printr-o perioadă extrem de grea.

„A fost o perioadă mai grea, am făcut acea greşeală. Vreau să îmi cer scuze suporterilor. Nu vrea să fac rău clubului. Îmi cer scuze, nu trebuia să fac acel gest prostesc. Am plătit şi am învăţat. Încerc să dau totul pe teren. Îmi pare rău pentru situaţia creată, nu trebuia să ies. Îmi cer scuze suporterilor şi celor din club.

Am avut o perioadă mai nasoală în viaţa mea şi am simţit să refuleze. Din păcate, nu am făcut bine ce a făcut. Am plătit pentru asta. Nu contează perioada, se ia meci cu meci. Meciul direct va fi o altă partidă. Oricine poate câştiga„, spunea Alexandru Albu luna trecută.

