"Extraordinar" Ilie Dumitrescu e impresionat de un antrenor şi de un fotbalist din Liga 1: "A transformat echipa" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu / Hepta Ilie Dumitrescu i-a lăudat pe antrenorul Zeljko Kopic şi pe atacantul Astrit Selmani, după Petrolul – Dinamo 0-1. Selmani a marcat singurul gol al partidei cu care „câinii" au urcat pe podium în Liga 1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Selmani a înscris în minutul 31 al meciului de la Ploieşti. Cu această victorie, „câinii" se află pe locul 3 în clasament, cu 28 de puncte, după 17 meciuri. Dinamo e la egalitate cu CFR, care se află pe locul 2, şi are două puncte în spatele liderului U Cluj. Selmani este golgheterul Ligii 1, cu 8 goluri. Pe locul 2 în clasamentul golgheterilor se află Daniel Bîrligea şi Alex Mitriţă, cu câte 7 reuşite. Ilie Dumitrescu i-a remarcat pe Zeljko Kopic şi Astrit Selmani „Astrit Selmani a fost omul meciului. A fost foarte activ. Mi-a plăcut ca abordare, cum a ieșit Dinamo în repriza secundă. A stat sus, a recuperat baloane. Au fost 20 de minute în care Petrolul nu a putut ieși din prima jumătate. Echipa a avut un joc solid. Au fost multe situații importante de gol. Ce vedem la Dinamo e extraordinar. Kopic a transformat echipa într-un an. Eu nu văd o astfel de abordare la alte echipe din Liga 1", a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro. Imediat după victoria cu Petrolul, antrenorul croat Zeljko Kopic a susţinut că vrea mai multe goluri de la jucătorii săi. Dinamo a avut mai multe ocazii, dar a înscris o singură dată cu Petrolul, prin Selmani.

Dintr-o echipă care sezonul trecut se afla la retrogradare, salvându-se la barajul cu Csikszereda, Dinamo a ajuns o formaţie care se bate la primele locuri. Kopic a amintit după meci că obiectivul stabilit de Dinamo pentru acest sezon a fost clasarea pe unul dintre primele 8 locuri. Kopic a transmis că Dinamo va face tot posibilul să se claseze, la finalul sezonului regular, pe unul dintre locurile care să îi permită accesul în play-off.

„Am jucat foarte bine. Am deţinut controlul meciului, am avut ocazii şi nu i-am dat ocazia adversarului să fie periculos. Trebuie să dăm mai multe goluri la câte ocazii avem. Vom încerca să ne menţinem în primele 6, după 30 de meciuri”, a spus Zeljko Kopic, imediat după meci, pentru sursa citată.

Selmani şi Huja au fost la un pas să se ia la bătaie în Petrolul – Dinamo

Meciul dintre ocupantele locurilor 4 şi 6, poziţiile pe care cele două le-au ocupat înaintea partidei, nu a fost lipsit de incidente. La jumătatea primei reprize, spiritele s-au încins, după un duel între Selmani şi Huja.

A fost nevoie şi de intervenţia jucătorilor celor două echipe, iar lucrurile au fost la un pas să degenereze. După ce lucrurile s-au calmat, Horaţiu Feşnic i-a avertizat pe cei doi pentru scandalul creat. Cartonaşele galbene arătate de Horaţiu Feşnic au şi urmări. Atât Marina Huja, cât şi Astrit Selmani vor fi suspendaţi pentru meciul următor din cauza cumului de cartonaşe galbene. Duelul cu Huja i-a făcut bine lui Selmani, care a reuşit să îşi treacă numele pe tabelă în minutul 31, atunci când a înscris din centrarea lui Milanov. Derby-ul de pe Ilie Oană a fost încins şi în tribune, nu doar pe teren. Galeriile celor două echipe au făcut spectacol. Fanii lui Dinamo au aprins torţe, în timp ce fanii „lupilor galbeni” au afişat o scenografie. Ploieştenii au avut şi un derapaj la adresa fanilor dinamovişti după ce au afişat mai multe bannere.

