Faza serii, după ce Universitatea Craiova l-a omagiat pe Ion Oblemenco. Ce s-a întâmplat cu un tricou cu chipul legendei - Antena Sport

Gică Hagi, înaintea partidei cu Universitatea Craiova: „E un meci decisiv”

Gică Hagi a declarat înaintea meciului cu Universistatea Craiova că ultima partidă de pe teren propriu din acest sezon este decisivă. El l-a lăudat şi pe Costel Gâlcă, pentru modul în care a reuşit să îi schimbe pe olteni, după sosirea sa în Bănie:

„Mult a fost, puțin a rămas, suntem la final de an. Avem un meci important, putem spune decisiv, avem nevoie de victorie. Din punctul meu de vedere, cu ei am jucat foarte bine în acest an, sperăm să o facem la fel. Craiova e schimbată de când a venit Costel, un antrenor pe care îl apreciez.

Primul obiectiv a fost intrarea în play-off, ne dorim să participăm în cupele europene. Nu am avut constanță tot anul. Nu am fost la aceeași linie ca anul trecut, mulți jucători accidentați, nu au avut continuitate, puține prezențe, dar când am fost toți echipa a arătat foarte bine. Punctul cel mai negativ au fost accidentările multe, jucătorii au lipsit mult, căpitanul s-a accidentat la început”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova, din play-off-ul Ligii 1.