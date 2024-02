Faze controversate în Sepsi - Universitatea Craiova 1-3, cu Istvan Kovacs la centru. Le-a refuzat 2 penalty-uri covăsenilor - Antena Sport

Mă bucur că am reușit să marchez până în pauză, e bine că am câștigat până la urmă. Nu trebuie să ne plecăm pe o ureche, este doar o victorie, după 2-3 victorii putem sta mai liniștiți, dar acum nu.

Contează să avem comunicare mai multă, să vedem unde greșim și se remediem problemele”, a spus Jovan Markovic, la digisport.ro.

Alexandru Crețu, marcatorul unui gol superb în această partidă, a spus că echipa a făcut un joc bun și că jucătorii au pus „osul la treabă”. Totuși, acesta este de părere că oltenii primesc în continuare prea ușor gol și este de părere că această problemă trebuie rezolvată rapid.

„Vreau să îmi felicit echipa, ne-am pregătit bine. Am avut ceva discuții între noi, sper că lucrurile s-au rezolvat. E important că am luat cele 3 puncte, cred că am pus osul la treabă. Erau niște lucruri necesare. Am primit gol pe greșelile noastre, pe cadouri. Goluri ușoare. Am întors scorul, dar la Sepsi niciun meci nu este ușor, au jucători de calitate. Eu sper să fie un nou început, trebuie să arătăm o față frumoasă”, a spus și Alexandru Crețu.