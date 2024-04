FCU Craiova - Dinamo, LIVE TEXT, 17:30! Duel "de foc" pentru evitarea retrogradării! Echipele de start - Antena Sport

„(n.r: Ce înseamnă victoria asta pentru voi în momentul ăsta?) 3 puncte foarte importante în obiectivul nostru de a ne salva de la retrogradare. Sperăm ca şi în următoarele meciuri să câştigăm.

Am trecut printr-o perioadă mai dificilă, dar am înscris şi sper să continui tot aşa. Nu e niciun mesaj, eu am intrat şi încerc să îmi fac datoria.

(n.r: A simţit cineva că dai gol?) Da, râdeam cu colegii mei, cu Amzăr şi Borduşanu înainte de meci şi chiar s-a întâmplat ceva şi au zis că o să înscriu în seara asta. S-a adeverit. Suntem foarte apropiaţi. Cu toţii suntem foarte apropiaţi, dar cu ei am o relaţie mai specială.

Sunt meciuri grele. Având în vedere că nici nu avem suporteri, va fi foarte dificil. Dar aceşti copii îşi fac treaba”, a declarat Ahmed Bani după Dinamo – Poli Iaşi 1-0.