„Fierbe” Bănia înainte de derby-ul FCU Craiova - Universitatea Craiova. Atmosferă incendiară pe străzile orașului - Antena Sport

„Ne așteaptă o partidă foarte grea, e derby-ul Craiovei. Va fi un meci dificil și pentru noi, și pentru ei, dar sperăm ca băieții să facă un meci foarte bun.

(n.r – Cu ce v-a convins Adrian Mititelu să vă întorceţi a zecea oară?) Cu nimic. M-a sunat domnul Mititelu înainte de a ajunge aici, să-l ajut.

Am venit cu plăcere și sper că băieții vor face un meci foarte bun. Am fost de multe ori aici când am fost chemat și situația din clasament era dificilă. Eu sunt fericit că m-am întors aici. Sunt mulți fotbaliști cu care am lucrat. Sper că vom salva echipa de la retrogradare”, a declarat Nicolo Napoli, după revenirea la FCU Craiova.