Octavian Popescu l-a descris pe Denis Alibec în cinci cuvinte, după ce a revenit la FCSB - Antena Sport

Nici nu se pune problema ca el să nu fie bine primit de absolut toată lumea, și în primul rând de suporteri. Când era mic, era stelist. Indiferent cât m-aș forța, nu pot să spun că un fotbalist era FCSB-ist, FCSB nu exista atunci. Era stelist și asta conta foarte mult. Peluza Nord l-a primit excelent și în calitate de adversar.

Eu am rămas uimit când am văzut transformarea lui fizică, a apărut ca Benzema la Real Madrid. Când a fost prima dată, avea multe kilograme în plus față de cât are acum.

Denis Alibec și-a dat un restart clar la Gică Hagi. Va fi bine, cred eu că va fi foarte bine. Cred că este mult peste ce era când a plecat de la noi și s-a maturizat. Nu numai vârsta îl ajută, ci și modul în care s-a schimbat radical în ultima perioadă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.