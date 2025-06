Simona Halep, după ce Centrul Național de Tenis i-a preluat numele: „Aici am crescut și aici am ajuns locul 1 în lume” - Antena Sport

Simona Halep a declarat că este onorată de faptul că Centrul Naţional de Tenis îi va purta numele, subliniind că este un produs sută la sută românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centrul Naţional de Tenis devine oficial, începând de joi, Centrul Naţional de Tenis Simona Halep, a anunţat Federaţia Română de Tenis.

Simona Halep, declarații după ce Centrul Național de Tenis i-a preluat numele

”Este un moment emoţionant. Domnul Daniel Dobre mi-a scris acum ceva timp şi m-a întrebat ce părere am despre acest lucru. Am simţit o emoţie instant şi pot spune că este o recunoaştere a tuturor rezultatelor pe care le-am avut de copil. La 16 ani şi juimătate, 17 ani, am venit în Bucureşti şi aici, pe terenurile acestea, m-am antrenat. Aici au fost condiţiile potrivite pentru mine. Chiar dacă a fost greu să plec de acasă, a fost cel mai important moment, poate că acel moment m-a adus unde am ajuns, la cel mai înalt nivel din tenisul mondial.

Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, au pus câte o cărămidă la casa construită de-a lungul anilor. Bucureşti a fost a doua casă pentru mine, aici am crescut şi m-am maturizat, am primit educaţia sportului de perforamanţă.

Sunt un produs sută la sută românesc, aici am crescut şi aici am ajuns pe locul 1 în lume. Mulţumesc pentru această iniţiativă. Este un moment unic şi o responsabilitate. Sper ca numele acesta să motiveze. Performanţa nu este uşoară, dar dacî te dedici în totalitate, se poate. Chiar dacă suntem dintr-o ţară mică, se poate.”, a declarat Halep.