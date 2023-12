Florent Hasani a anunţat ce obiective are la Rapid! Ce l-a convins să vină în Giuleşti şi ce a spus despre Liga 1 - Antena Sport

Florent Hasani a anunţat ce obiective are la Rapid! Ce l-a convins să vină în Giuleşti şi ce a spus despre Liga 1

Reclamă

„Sunt aici în sfârșit! Este o plăcere pentru mine să fiu la un club ca Rapid. Am încheiat toate lucrurile pe care le avem de făcut și acum mă concentrez doar pe fotbal. Am primit mai multe oferte, dar cu Rapid am avut un sentiment venit din inimă că va fi o alegere bună.

Am analizat tot, am vorbit cu mai mulți oameni, ultimul fiind Albion Rrahmani. După aceea, am luat hotărârea că aceasta este cea mai bună decizie pentru mine. Sper că vom juca în Europa la finalul acestui sezon.

Reclamă

Nu am mai jucat de mult în Europa. Am urmărit partidele Rapidului și am văzut că atmosfera de aici este incredibilă. Mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să joc în fața suporterilor”, a declarat Florent Hasani, pentru Rapid TV.

Florent Hasani, după ce a semnat cu Rapid: „Albanezilor le place campionatul din România”

Hasani a avut numai cuvinte de laudă despre campionatul din România, spunând că Liga 1 se numără printre campionatele apreciate de către albanezi:

„Albanezilor le place campionatul din România. Este o ligă de calitate și pentru mine a fost un lucru pozitiv. A fost mai ușor să iau decizia de a veni la Rapid. Albanezii au numai vorbe bune despre Rapid.

Reclamă 4 / 0/3

În primul rând să mă adaptez în cadrul echipei cât de repede se poate și în al doilea rând să ajut echipa cu goluri și pase de gol. Să luptăm unul pentru celălalt și astfel cu fiecare meci în parte, vom fi din ce în mai aproape de atingerea obiectivelor”, a mai spus Florent Hasani.