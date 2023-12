Florentin Petre l-ar fi vrut pe Ionuţ Chirilă antrenor la Dinamo: "E luat la mişto, dar ştie fotbal!" - Antena Sport

Reclamă

El are o imagine a fotbalului extraordinară. Toată lumea l-a luat în râs pentru că are felul de a se exprima și a-și etala discuțiile pe care le poartă despre fotbal. Dar fotbal știe.

Este luat la mișto, dar omul știe fotbal. Să nu uităm cine e, cu cine a stat în casă și câți fotbaliști a scos. Am fost singura echipă de juniori care au dat 5-6 jucători în Liga 1, dintre care trei au fost și pe la Campionatele Europene.

Din punctul meu de vedere a făcut treabă și trebuie ascultat și respectat. Trebuie pus într-o funcție în care să fie lăsat să facă treabă și se descurcă fără probleme„, a spus Florentin Petre la fanatik.ro.

Reclamă

Ionuţ Chirilă, plan perfect pentru Dinamo

Ionuţ Chirilă are un plan perfect pentru Dinamo. Antrenorul a dezvăluit cum i-ar fi putut duce pe „câini” în Champions League, în doar patru sezoane. Chirilă ştie ce trebuie să facă oficialii din Ştefan cel Mare pentru a le îndeplini visul fanilor roş-albilor.

onuţ Chirilă şi-a exprimat dorinţa de a o prelua pe Dinamo, însă oficialii din Ştefan cel Mare l-au preferat pe Zeljko Kopic. Antrenorul a dezvăluit ce plan avea pentru „câini”.

Chirilă a declarat că Dinamo se poate salva de la retrogradare, iar următorul pas este să vândă jucători pe cel puţin patru milioane de euro. De asemenea, antrenorul a declarat că în trei ani, roş-albii se vor lupta pentru primele trei locuri din Liga 1, urmând ca peste patru ani, să se califice în grupele Champions League.

Reclamă

„Dinamo se poate reechilibra până la startul playout-ului și să obțină primul loc deasupra barajului. Să nu se ascundă nimeni, ăsta e obiectivul în primul an. În al doilea an, obiectivul e să vândă doi jucători la echipe medii din Occident pe 4 milioane de euro și să aducă doi tineri din academie, care, pe forța grupului, să se transforme din perspective în certitudini. Î În al treilea an, să se bată la locurile 1-3 și să se califice în Conference League, iar în al patrulea an să ia titlul și să se califice în grupele Europa League sau Champions League”, a declarat Ionuţ Chirilă, conform gsp.ro.