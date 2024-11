Florentin Petre nu a uitat de umilinţa cu FCSB, după ce Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1: "Au fost puţin norocoşi la goluri" - Antena Sport

Florentin Petre nu a uitat de umilinţa cu FCSB, după ce Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1 Zeljko Kopic şi Florentin Petre/ Profimedia Dinamo a câştigat duelul cu UTA şi a urcat pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1. Dennis Politic a marcat singurul gol al meciului, cu un şut superb de la 20 de metri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La finalul partidei, antrenorul secund, Florentin Petre, s-a arătat extrem de mulţumit pentru victorie şi de faptul că Dinamo a ajuns pe locul 2. Florentin Petre nu a uitat de umilinţa cu FCSB, după ce Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1 „Cel mai important e că am terminat turul pe locul al doilea, când nimeni nu ne dădea vreo şansă la începutul campioantului. Mai avem mult de muncit şi ne dorim să fie fericiţi în decembrie. Am și spus că orice minune ține trei zile. Trebuie să fim conștienți de lucrurile pe care ni le dorim. Până la urmă, a fost doar un meci. FCSB a fost un pic norocoasă la goluri, iar băieții s-au concentrat și s-au mobilizat foarte bine pentru meciul cu UTA. Cele trei puncte au fost meritate. Munca de echipă e o chestiune de comunicare. Suntem o armată de oameni care lucrăm pentru echipă. Avem tot ce ne trebuie, avem condiţii şi oameni care ne susţin. Noi suntem acolo unde ne dorim. Avem un meci foarte greu cu CFR Cluj, trebuie să avem jucătorii valizi. Gnahore are un carcater frumos, dar este şi fotbalist. El ţine mijlocul terenului cu Patriche şi Cătălin Cîrjan. Nu prea cred că e vorba de noroc. La Dinamo se munceşte mult la antrenamente„, a spus Florentin Petre la digisport.ro. Reclamă

„Am terminat turul pe locul al doilea, nu ştiu dacă e meritat sau nu. Dar dacă suntem acolo e meritat. Am muncit mult pentru asta şi tot campionatul am fost pe locul 6. Aşa e la fotbal, şi noi am păţit la fel cu aceleaşi echipe. Face parte din joc, e normal să fie şi oboseală”, a spus şi Răzvan Patriche.

Denis Politic a deschis scorul în minutul 26 al partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, înscriind cu un şut puternic de la marginea careului. Arădenii au replicat prin ocaziile lui Kadiri, din minutele 56 şi 68, dar până la final nu s-a mai înscris şi Dinamo – UTA Arad s-a încheiat 1-0.

Dinamo a urcat pe locul secund în campionat, cu 24 de puncte, iar UTA Arad este pe 9, cu 18 puncte.

